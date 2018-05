Uomini e Donne/ Nilufar Addati e Giordano: finalmente felici dopo la scelta, video (trono classico)

Uomini e Donne, anticipazioni e news trono classico: Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono stati immortalati insieme in un divertente filmato, che dimostra quanto i loro...

21 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi

A dispetto dei tanti pareri negativi di coloro che credevano che la scelta migliore per Nilufar Addati fosse Nicolò Ferrari, la coppia da lei formata con Giordano Mazzocchi procede oggi a gonfie vele. Nelle ultime ore, infatti, sui social è apparso un divertente video che ritrae l'ex tronista di Uomini e Donne sulle spalle del suo fidanzato, il tutto mentre lui – visibilmente divertito dalla situazione - cammina per le vie della città. La breve clip, che immortala i due protagonisti in un momento di serenità, restituisce una Nilufar così come poche volte l’abbiamo vista, segno che la presenza nella sua vita di Giordano ha di certo contribuito a restituirle il sorriso. E mentre il mondo intero continua a chiedersi quanto durerà, soprattutto in virtù dei caratteri forti che entrambi hanno mostrato di possedere, i due continuano imperterriti a vivere la loro storia d'amore, con la speranza che questi primi giorni di liaison si trasformino in qualcosa di più duraturo. Se vi siete persi il filmato, potete cliccare qui.

LORENZO E LUIGI, PRIMA DELLA SCELTA... IL CALCIO!

Manca davvero poco alle fasi conclusive di Uomini e Donne, di conseguenza, quelle a cui assisteremo in questi giorni saranno le ultime fasi del percorso dei protagonisti del trono classico: siamo infatti un passo dalla scelta di Mariano Catanzaro e Sara Affi Fella, che da qui a qualche giorni potrebbero quindi regalarci nuove sorprese. In vista dell’imminente conclusione del percorso della bionda tronista, ancora indecisa tra Luigi Mastrioanni e Lorenzo Ricciardi, il pubblico continua a interrogarsi sulla sua preferenza finale, anche se sono in molti a credere che alla fine a spuntarla sarà essere Luigi, che nelle ultime puntate ha segnato un punto a suo favore realizzando una delle esterne più emozionanti della stagione. Da parte sua, Lorenzo Ricciardi non sembra dare peso all’apparente vantaggio del suo antagonista e nelle ultime ore ha condiviso sui social le immagini e i filmati che lo ritraggono sugli spalti del match Genoa - Torino. Tuttavia la domenica è stata all’insegna del calcio anche per Luigi, che sui social ha condiviso l’immagine dell’addio a Gigi Buffon, che sabato ha giocato la sua ultima partita nella Juventus.

