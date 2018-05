Uomini e Donne/ Riccardo Guarnieri: “Ida Platano è la donna della mia vita” (trono over)

Uomini e Donne, anticipazioni e news trono over: Riccardo Guarnieri e Ida Platano hanno parlato del loro amore in una lunga intervista. Ecco le loro dichiarazioni.

Gemma Galgani a Uomini e Donne

“Non me lo aspettavo, mi tremavano le gambe. E pensare che la sera prima ci siamo visti e abbiamo come al solito discusso”. A parlare è Ida Platano, che nel corso di un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine ha ripercorso tutta la sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri, l’uomo con il quale ha lasciato il trono over. “Io quel giorno avevo anche deciso di fare un passo indietro, perché mi stavo rendendo conto di non riuscire a fargli capire quanto lui fosse importante per me”, ha rivelato l’ex dama al noto settimanale, ammettendo inoltre di credere che a frenare Riccardo sia stato il contesto televisivo. I due, che oggi vivono una relazione a distanza, non sembrano impauriti dai tanti chilometri che li separano, così come ha dichiarato il cavaliere: “Quando si prova un forte sentimento pensi solo a stare accanto alla persona che ami!”, soprattutto perché oggi, lontano dalle polemiche del parterre di Uomini e Donne, può definire Ida Platano come “la donna della sua vita”.

Giorgio nel triangolo fra Gemma e Marco?

Anche se la sua nuova vita è proiettata sul futuro con Marco, l’uomo più giovane di lei che ha raggiunto il trono over per poterla conoscere, Gemma Galgani è ancora intrappolata nel ricordo di Giorgio Manetti, con il quale di recente ha dato vita all’ennesima querelle della sua vita. Il gabbiano, infatti, ha trovato terreno fertile intromettendosi nella sua storia con Marco e la dama, contrariamente a ciò che molti si aspettavano, non ha fatto nulla per evitare il suo intervento. Giorgio Manetti rovinerà la nascente storia d’amore fra Gemma e il suo nuovo cavaliere? Ricordiamo che, solo pochi mesi fa, Manetti è stato il terzo incomodo nel rapporto fra Anna Tedesco e il suo spasimante Angelo e la sua presenza, mascherata da un’amicizia forse un po’ troppo morbosa, alla fine ha causato la fine del rapporto fra i due protagonisti. Sarà Giorgio Manetti a mandare a monte la nascente storia d’amore fra Gemma e Marco?

