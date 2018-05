Ursula Bennardo e Sossio Aruta/ Uomini e donne, insieme per "business" o per amore?

Nuovi colpi di scena coinvolgono la coppia Ursula Bennardo - Sossio Aruta. Tutto sembra essere una recita dei due per rimanere fino alla chiusura del programma

Sossio Aruta e Ursula Bennardo

Trentasei anni e pugliese, Ursula Bennardo è una delle tante dame del trono Over di “Uomini e Donne” a creare tanto scalpore. Ursula lavora in una scuola per la formazione professionale di estetiste e parrucchiere, ha tre figli avuti da un precedente matrimonio e nel 2016 è stata eletta Miss Mamma Italiana Canosa di Puglia. Ursula Bennardo è da sempre unita al nome di Sossio Aruta, durante questa edizione di “Uomini e Donne” che sta per concludersi. I due infatti hanno iniziato una conoscenza che sembra, però, non giungere a nessun traguardo. Venerdì scorso li abbiamo lasciati ad un punto di scontro: Sossio e Ursula contro Tina e Gianni. Numerosi sono gli scontri nello studio, e gli attacchi dei due opinionisti contro la coppia: contro Sossio per non volersi impegnare con Ursula e contro Ursula per accettare di venir trattata in maniera fredda e priva di interesse.

URSULA E SOSSIO

Ursula, infatti, aveva già fatto conoscere i suoi tre figli a Sossio durante le vacanze pasquali. La coppia non aveva programmato l’incontro, ma in una situazione di necessità i figli sono andati a casa della madre dove hanno potuto incontrate il corteggiatore. Da quel momento in poi la relazione tra Sossio e Ursula non si è più definita e compresa. Lui ha iniziato a frequentare altre dame, e lei, sfinita, ha fatto lo stesso. La bella bionda e il calciatore hanno continuato a dichiarare, alla redazione, un grande interesse reciproco, quindi Gianni Sperti e Tina Cipollari non capivano perché la coppia frequentasse altre persone. A quanto pare, però, Ursula e Sossio si sono organizzati e per rimanere altre puntate in studio hanno inscenato litigate e incomprensioni. Durante le ultime registrazioni, però, sembra essere nato un vero e proprio nuovo caso mediatico: Tina e Gianni insinuano che Ursula e Sossio si frequentino fuori dal programma.

IL CASO DEI CELLULARI

Urla, parole forti, dure, talvolta incomprensibili e dettate dalla rabbia. Lo scontro tra Sossio e Ursula contro Tina e Gianni non ha precedenti, ma questa volta i toni sono duri perché probabilmente i due opinionisti di “Uomini e Donne” hanno scoperto la verità. In puntata Tina CIpollari racconta a Maria di aver visto Sossio Aruta e Ursula Bennardo nella stessa auto: “Ridevano, scherzavano e si baciavano. Non credevo ai miei occhi”. Gianni Sperti crede alle parole di Tina e chiede al cavaliere e alla dama se può avere i loro cellulari, la risposta è un secco no da parte di entrambi. Così iniziano le cattiverie, Sossio accusa Tina di non essere un bell’esempio di donna, Ursula chiede alla De Filippi di cacciare i suoi opinionisti. Le follie sono sovrane in questo scambio di forti battute e Sossio cerca di aggiustare la situazione: “Ursula sei innamorata? Così ti do l’esclusiva”. Gianni Sperti non crede a questa nuova scenetta creata da Sossio e anche la De Filippi ora chiede che i due mostrino le loro conversazioni.

