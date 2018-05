Valentina Baldini/ Chi è la compagna di Andrea Pirlo e madre dei suoi gemelli

Chi è la compagna di Andrea Pirlo, Valentina Baldini, la PR di buona famiglia che gli ha rubato il cuore e che adesso è madre dei suoi gemelli, Leonardo e Tommaso.

21 maggio 2018 Hedda Hopper

Andrea Pirlo e Valentina Baldini

La notte del maestro è questa. Mentre abbiamo tutti ancora negli occhi le lacrime di Gigi Buffon e dei suoi fan, questa sera il popolo calcistico si prepara a salutare anche Andrea Pirlo, ex campione di Juventus e Milan. Nella notte dedicata all'addio al calcio del campione, siamo sicuri che tutti noteranno gli occhi azzurri e i lunghi capelli biondi della sua amata Valentina Baldini. E' lei la compagna di Andrea Pirlo, la donna che lo ha fatto tornare ad amare dopo la fine del suo matrimonio con Deborah Roversi nel 2014. Lontana dai social e rintanata a New York insieme al suo compagno, su Valentina Baldini ci sono davvero pochi pettegolezzi e gli unici "momenti" gossip sono legate proprio alla sua prima uscita ufficiale con Andrea Pirlo e alla nascita dei loro gemelli nell'agosto dello scorso anno. Leonardo e Tommaso sono i figli che la coppia ha avuto ormai lo scorso anno e che hanno dato alla luce in quel di New York dove ormai vivono in pianta stabile da quando Pirlo ha accettato di giocare nel New York City. Lei, amante del fitness, dell'alimentazione sana e immobiliarista, ha conosciuto il suo amato al Golf Club di Torino.

L'EX "NOTO" DI VALENTINA BALDINI

Originaria di Torino, immobiliarista e di buona famiglia, queste sono alcune delle caratteristiche di Valentina Baldini, attuale compagna di Andrea Pirlo ma ex di un rampollo della Torino bene, Riccardo Grande Stevens, grande "amico" della famiglia Agnelli e della Juventus. Proprio lui, che con Valentina ha passato dieci anni della sua vita, ha lasciato intendere che la compagna sia malata di "shopping compulsivo" e che proprio questa, insieme a tante altre, sia stata la ragione della rottura: “Ci siamo lasciati dopo dieci anni insieme. Non porto nessun rancore ma vorrei specificare che ci sono anche altre componenti che entrano in gioco in una separazione come le patologie, come per esempio lo shopping compulsivo”. Nessun commento su questa sua dichiarazione da parte di Valentina che ci tiene alla sua privacy anche se, messi da parte i social, cerca di racchiudere tutti i suoi pensieri in un blog in cui racconta e mostra la sua vita.

LA GRAVIDANZA E L'ARRIVO DEI DUE GEMELLI

Sono davvero poche le immagini social della bella Valentina Baldini e anche quelle di Andrea Pirlo che sul suo profilo mostra tanto calcio e i suoi figli e poco, solo in occasione "dovute", dedicata qualcosa di speciale alla sua compagna (come la foto in copertina postata in occasione del compleanno della sua amata). Rimane il fatto che proprio lei, grazie al suo blog, ha raccontato gioie e paure di una doppia gravidanza. Lei stessa parla di una scena alla "sex and the City" con la rottura delle acqua in piena notte e la fuga in ospedale ma anche di come abbia passato tre stagioni incinta di due gemelli, Leonardo e Tommaso, che alla fine ha messo al mondo diventando la donna più felice del mondo e sul suo blog si legge: "Sono 2 gemelli, domani compiono un mese e nel frattempo sono dimagrita e mi sento piena di energia. Così felice io non mi sono sentita mai”.

