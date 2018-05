WALKER TEXAS RANGER: LA STRADA DELLA VENDETTA/ Su Rete 4 il film con Chuck Norris (oggi, 21 maggio 2018)

Walker Texas Ranger: La strada della vendetta, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 21 maggio 2018. Nel cast: Chuck Norris e Clarence Gilyard Jr., alla regia Joe Coppoletta. Il dettaglio.

21 maggio 2018 Cinzia Costa

il film western nel pomeriggio di Rete 4

CHUCK NORRIS NEL CAST

Walker Texas Ranger: La strada della vendetta, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 21 maggio 2018 alle ore 16,50. Come si evince facilmente dal titolo, la trama del film è interamente ispirata all'omonima serie televisiva che in Italia è andata in onda nel corso degli anni 90 su Italia 1. Non si tratta di una prima tv in quanto il film è stato già trasmesso dalle reti Mediaset nel maggio del 2016 ottenendo discreti risultati in termini di share. Il protagonista principale, l'agente Walker, è stato interpretato da Chuck Norris, lo storico protagonista della serie reso celebre in tutto il mondo proprio da questa serie televisiva andata in onda dal 1993 al 2001. Chuck Norris, che è stato l'ideatore della serie TV, ha recitato anche in diversi film Action di successo come Il codice del silenzio, Delta Force, Cobra e Il tempio di fuoco. Walker Texas Ranger: La strada della vendetta, è stato diretto da Joe Coppoletta e interpretato, oltre che da Chuck Norris, anche da Clarence Gilyard Jr, Nobile Willingham e Sheree Wilson. Il film Walker Texas Ranger: La strada della vendetta, è stati trasmesso per la prima volta negli Stati Uniti nel novembre del 1994 e in Italia approdò circa 3 anni dopo. L'episodio è in realtà suddiviso in due puntate distinte. Ma ecco adesso nel dettaglio la trama del film.

WALKER TEXAS RANGER: LA STRADA DELLA VENDETTA, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

L'agente Walker si è appena ripreso dai gravi danni riportati in seguito ad un'operazione di polizia ai danni di una gang locale dedita al traffico di stupefacenti. Per recuperare le forze al 100%, lo sceriffo però decide di allontanarsi dal lavoro per diverse settimane così da potersi riprendere appieno. Tuttavia, il lavoro è sempre a perseguitarlo anche in vacanza. Mentre si trova sulle rive di un fiume intento a dedicarsi al suo hobby per la pesca, finisce per imbattersi in un gruppo di trafficanti di droga.... Cosa accadrà all'agente Walker?

