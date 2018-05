AMERICAN GANGSTER/ Su Rete 4 il film con Denzel Washington (oggi, 22 maggio 2018)

American Gangster, il film in onda su Rete Quattro oggi, martedì 22 maggio 2018. Nel cast: Denzel Washington e Russell Crowe, alla regia Ridley Scott. Il dettaglio della trama.

22 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rete 4

NEL CAST ANCHE RUSELL CROWE

La programmazione televisiva di Rete 4 per la seconda serata di questo martedì 22 maggio a partire dalle ore 23:30 prevede la messa in onda del film American Gangster. Una pellicola a stelle e strisce del 2007 prodotta da Brian Grazer, Nicholas Pileggi e Ridley Scott con quest’ultimo che si è anche occupato della regia, il soggetto è stato tratto da un articolo scritto da Mark Jacobson mentre la sceneggiatura è stata adattata alla versione cinematografica da Steven Zaillian. Le musiche sono state scritte da Marc Streinfeld, il montaggio è stato eseguito da Pietro Scalia mentre i costumi indossati dagli attori sul set sono stati disegnati e realizzati da Janty Yates. Nel cast tanti nomi eccellenti di Hollywood come Denzel Washington, Russell Crowe, Chiwetel Ejiofor, Josh Brolin e Cuba Gooding Junior. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

AMERICAN GANGSTER, LA TRAMA DEL FILM

Siamo ad Harlem, famoso quartiere di New York nell’anno 1968. Un luogo nel quale la mano lunga della malavita si fa sentire in maniera molto decisa in pratica dettando legge e sostituendo alla legge. In particolare questo territorio è controllato dal potente mafioso Bumpy Johson che si avvale di validi collaboratori tra cui il suo braccio destro Lucas che praticamente considera come un membro della propria famiglia. Purtroppo per Lucas, il proprio capo muore gettando nello sconforto tutto il proprio clan e soprattutto creando un vuoto di potere che fa nascere una guerra di mafia per prendere il suo posto. L’unico ad essere emotivamente preso dalla morte di Johnson è proprio Lucas che tra l’altro avendo imparato da lui ogni trucco del mestiere e come comportarsi in tutte le possibili situazioni di fatto diventa il candidato più autorevole per prenderne il posto. Poco alla volta e con grande abilità Lucas riesce a ricostruire un’organizzazione facendo entrare nel giro anche i suoi fratelli impartendo loro ordini ben precisi. Il potere di Luca accresce in maniera straordinaria allorchè ha una trovata assolutamente geniale ed ossia andare in Thailandia per stringere accordi per l’importazione di una droga purissima che lui stesso ha voluto ribattezzare Blue Magic e che ha il grande pregio di essere molto più economica. Questo gli permette di vincere la concorrenza di propri rivali e di estendere il traffico illegale non solo in tutta New York ma anche in tantissime altre città degli Stati Uniti. Lucas diventa così un uomo potentissimo che tuttavia entra nel mirino dell’impavido detective di polizia, Richie Roberts. Un uomo morigerato che ha denunciato i propri colleghi corrotti e che ora si trova a capo di una task force che si occupa esclusivamente di traffico di droga. La vita personale del detective è a dir poco incasinata avendo in essere una causa di divorzio dalla moglie ed avendo una relazione con l’avvocatessa che difende i suoi diritti. Ben presto Lucas e Roberts si ritroveranno l’uno contro l’altro per uno scontro epico.

