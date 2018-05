Aida Nizar/ Pace fatta con Luigi Favoloso? (Grande Fratello 2018)

Aida Nizar, la showgirl spagnola creerà ancora polemica? Sembra arrivato il momento della pace con Luigi Favoloso dopo la grande lite della settimana scorsa in studio. (Grande Fratello 2018)

Aida Nizar, Grande Fratello 15

Aida Nizar Delgado è un vero vulcano in continua esplosione e non ha di certo bisogno di stare nella Casa del Grande Fratello 15 per mettere in mostra la sua personalità frizzante. Ormai ospite fissa di Domenica Live, la spagnola ha deciso tra l'altro di cimentarsi nel canto, ovviamente nella sua personale visione del campo artistico. Su consiglio di Barbara d'Urso, che ha apprezzato alcune sue frasi cantante nel periodo del reality, Aida ha infatti scelto di impegnare qualsiasi momento di relax per consolidare le sue abilità canore. Prima di entrare in studio, la Nizar ha avuto modo di sfruttare il momento trucco e parrucco per allenarsi un po', unendosi poi a Vladimir Luxuria. Una persona stupenda e professionale, ha sottolineato la spagnola nei suoi ultimi video su Instagram, esattamente come tutte le persone che lavorano dietro le quinte e che sente di ringraziare per il trattamento ricevuto. Durante la puntata invece, l'ex gieffina ha avuto modo di avere un piccolo battibecco con Daniele Ferrante, con cui ha avuto spesso da ridire. Prima di lanciarsi in quella che è diventata la sua nuova gaffes. Aida ha ripetuto infatti una frase che le è stata insegnata dall'amico e docente di italiano, che forse non le ha spiegato il doppio senso implicito. La frase "Ce l'ho duro" pronunciata dalla spagnola ha sollevato non poche risate in studio e qualche frecciatina da parte degli ospiti presenti, senza considerare l'intervento istantaneo di Barbara d'Urso che ha invece voluto spiegare l'incomprensione. Clicca qui per il post su instagram

PACE FATTA CON LUIGI FAVOLOSO?

Pace fatta fra Aida Nizar Delgado e Luigi Favoloso? Gli ex due concorrenti del Grande Fratello 15 hanno avuto modo di rivedersi ancora nella scorsa puntata di Domenica Live, dove i due sono stati invitati in qualità di ospiti. Per Luigi è stata un'occasione in più per tirare qualche frecciata pseudo ironica alla spagnola, che di contro ha deciso di non pronunciarsi ancora sulle accuse fatte nell'ultima diretta riguardo al call center scatenato dal napoletano per batterla al televoto. Tutto messo a tacere per volere di Barbara d'Urso, che non intende di certo sollevare ancora dicerie e rumors su cui si è esposta più volte. Sembra tra l'altro che fra Aida e Favoloso sia scoppiata una certa amicizia, dato che i due si sono fatti un selfie insieme, dove la passionalità della spagnola è più che evidente. Nella foto, la Nizar bacia l'ex gieffino sulla guancia: 'la storia del bullismo vi è sfuggita di mano', sottolinea invece il napoletano su Instagram. Sottolineando che il loro rapporto sia in realtà più che positivo e pacifico. Aida Nizar ha infatti avuto uno scontro acceso proprio con l'ex fidanzato di Nina Moric e non solo per alcune frasi fin troppo audaci che le ha rivolto nella Casa. I fan non dimenticano che il napoletano sia riuscita a far piangere la donna, subito dopo averle rubato la famosa agendina con i suoi appunti. Ed anche in questo caso il tentativo dell'ex gieffino di dimostrare il proprio buon cuore sembra caduto nel vuoto: i commenti dei fan sono stati aspri nei suoi confronti, mentre ancora una volta hanno messo in luce il fatto che anche in questo caso sarebbe approfittando della spagnola e della sua notorietà.

