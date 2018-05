Al Bano e Romina Power/ Video: "Siamo due entità separate", un punto a favore di Loredana Lecciso?

Al Bano e Romina Power protagonisti a Mattino 5 con le ultime scene dal suo compleanno e dal palco torna a parlare della ex "Siamo due entità separate", cosa ne pensa Loredana Lecciso?

22 maggio 2018 - agg. 22 maggio 2018, 10.29 Hedda Hopper

Al Bano e Romina Power

Al Bano Carrisi festeggiato ad Andria lancia nuovi segnali, senza chiarire davvero la situazione, sulle sue donne. A Mattino 5 si parla nuovamente di Al Bano e le sue donne, troppe cose non si sono dette, troppe situazioni non sono ancora complete ma anche gli opinionisti di Federica Panicucci chiede a gran voce che qualcuno dei protagonisti metta un punto. Le frecciatine che i tre continuano a lanciarsi a distanza (tra giornali e tv) sembrano essere comprensibili solo a loro e anche nelle ultime ore, in occasione dei festeggiamenti ad Andria per il compleanno di Al Bano è successo lo stesso. Tra foto e torta, il cantante ha avuto modo di esibirsi e di parlare anche delle sue donne e se in un primo momento ha chiesto a gran voce al pubblico di acclamare Romina ("magari arriva, è a Roma perché non è stata invitata ma se la chiamate magari prende un aereo e arriva qua sul palco"), in secondo momento rilancia: "siamo due entità ma quando siamo insieme sul palco siamo una sola emozione". Questo significa che i due non stanno insieme nella vita privata ma sono solo colleghi e un duo sul palco?

LE DICHIARAZIONI DI AL BANO CARRISI AD ANDRIA

Al Bano Carrisi nei giorni scorsi sembra ormai pronto a tacere ma così non è stato sul palco di Andria dove, dopo aver detto la sua su Romina Power, ha avuto modo di ricordare anche la "Signora" Loredana Lecciso, la donna che gli ha regalato due figli splendidi. A lei va un pensiero e a i loro figli tutto l'amore che può. A quanto pare il cantante sembra essere tornato un po' indietro e vuole fare il meno possibile del male alla sua famiglia con Loredana Lecciso anche se, dalle immagini social, sembra che il pugliese abbia passato il suo compleanno insieme a Romina e alle sue figlie, non solo in tv ad Amici ma anche nel privato. Loredana Lecciso avrà avuto modo di partecipare insieme ai suoi figli? Clicca qui per vedere il video de momento.

