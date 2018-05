Alberto Mezzetti, Tarzan/ Dal flirt con Mariana Falace al rapporto con Lucia Orlando (Grande Fratello 2018)

Fa ancora discutere il flirt scoppiato al Grande Fratello 2018 fra Alberto Mezzetti e Mariana Falace, l'ultima ad essere stata eliminata dalla Casa. In questa settimana Tarzan ha parlato spesso della modella napoletana, di cui per certi versi sente la mancanza. Soprattutto per le interazioni, la possibilità di avere una bellezza da guardare nell'arco della giornata, ma nulla di più. La napoletana del resto non ha smentito di aver provato un certo interesse per Alberto, anche se ha deciso di ritornare fra le braccia del fidanzato militare. Anche se Tarzan ha sottolineato più di una volta di aver solo giocato con Mariana, è evidente come negli ultimi giorni il suo umore sia colato a picco. Secondo alcuni fan potrebbe essere dovuto proprio all'assenza della modella, mentre altri hanno messo in luce sui social che è stata in realtà l'espulsione di Luigi Favoloso ad aver compromesso la strategia di Tarzan. Con il napoletano infatti si erano create diverse dinamiche forti, che alla fine hanno permesso ad Alberto di farsi conoscere un po' di più dal resto del gruppo.

LA TRASFORMAZIONE PIÙ SIGNIFICATIVA

Alberto Mezzetti ha ormai perso la sua nota verve al Grande Fratello 2018. La trasformazione del Tarzan di Viterbo è forse la più significativa rispetto al resto del gruppo: da leggero a profondo, da attento allo scherzo fino al serio intellettuale. La capacità camaleontica del concorrente potrebbe essere una strategia dovuta al sentirsi già la vittoria in tasca. Non un è mistero del resto che Alberto si sia sempre visto come favorito agli occhi del pubblico e forse l'unico a poter arrivare alla finale senza intoppi. La trasformazione tuttavia è significativa e il Tarzan sorridente che aveva fatto il suo ingresso nella Casa sembra del tutto scomparso. Scomparsi anche i discorsi profondi fatti con Aida Nizar Delgado e poi con Mariana Falace: la solitudine inizia a farsi sentire? Al suo fianco c'è ancora l'amico Simone Coccia Colaiuta, ma sembra proprio che al gieffino manchi quella possibilità in più di emergere. Tarzan infatti è riuscito a risaltare solo grazie agli eventi negativi della Casa, da cui ha preso subito le distanze. Ed ora senza Mariana a fargli provare certe emozioni, sembra ormai rimasto solo con se stesso.

QUAL È IL SUO RAPPORTO CON LUCIA ORLANDO?

I tentativi di Alberto Mezzetti di poter trovare una nuova spalla al Grande Fratello 2018 è caduta nel vuoto. Approfittando della divisione fra Lucia Orlando e Filippo Contri, Tarzan ha infatti tentato di scoprire di più della commessa, interrogandola riguardo al suo stato d'animo. Un approccio sbagliato dato che la concorrente ha sempre preferito affrontare da sola determinati momenti così forti, condivisi solo con gli amici più stretti. La settimana appena trascorsa ha inoltre allontanato Simone Coccia Colaiuta e Alberto, visto che il primo ha preferito mettere al primo posto la sua amicizia con Lucia Bramieri. Inevitabile quindi per Tarzan rimanere in secondo piano ed è proprio questo che dovrà evitare nei prossimi giorni. Siamo arrivati ad un punto caldo del reality ed a meno che Alberto non venga nominato primo finalista già questa sera, deve assicurarsi di non perdere la connessione con il pubblico italiano. La sua simpatia è attualmente oscurata, forse perché l'umore di tutto il gruppo è sotto terra, ma il concorrente ha ancora molto da far vedere di se stesso, sotto molti punti di vista. Ed è in questa direzione che si dovrebbe concentrare il suo gioco da adesso in poi.

