Alessia Prete/ Sorgono dubbi sul rapporto con Matteo Gentili? (Grande Fratello 2018)

Alessia Prete sta affrontando i primi dubbi sul rapporto nato al Grande Fratello 15 con Matteo Gentili. Forse un riflesso di quanto sta accadendo all'altra coppia della Casa o forse dovuto alle insicurezze della gieffina, che fin dall'inizio ha dimostrato di avere paura del confronto con la realtà. Per Alessia infatti, la sua storia d'amore con Matteo potrebbe essere solo un'illusione, una pagina da vivere all'interno del programma e basta. Non è la prima volta che la concorrente ha un pensiero simile, dato che prima del fatidico bacio, aveva confidato gli stessi dubbi alle altre ragazze del reality. Messa da parte l'ombra di Paola Di Benedetto e la possibilità che possa tornare, Alessia non è riuscita comunque a dare fiducia a Matteo ed ai sentimenti che ha manifestato nei suoi confronti. I due in apparenza possono contare su un forte equilibrio, dato dai baci affettuosi e dai confronti con gli altri gieffini, ma forse l'animo della ragazza è fin troppo turbato, anche se non dà a vederlo. Negli ultimi giorni sono stati diversi i contrasti vissuti con Matteo, che invece non fa che tranquillizzarla sulla bontà delle sue emozioni: sarà sufficiente per scongiurare una possibile rottura?

GLI OCCHI DEL PUBBLICO TUTTI PER LEI

Il Grande Fratello 2018 ha già dato modo ad Alessia Prete di mostrarsi al pubblico da casa per le sue qualità. L'interesse dei telespettatori nei suoi confronti è di certo aumentato grazie alla nascita della love story con Matteo Gentili ed è un punto a favore della concorrente, altrimenti rimasta indifferente agli occhi dei fan. Perdere di vista l'obbiettivo del gioco personale e del suo rapporto con il calciatore potrebbe influenzare in modo negativo l'esito del reality per la modella, che rimane fra i favoriti alla finale. Non alla vittoria, nonostante l'esordio vincente per i bookmakers italiani, ma comunque fra i papabili a salire al trono del programma. Perdere la concentrazione in un momento così delicato del programma non potrebbe che compromettere anche l'esito del percorso di Alessia, che deve fare di tutto per mettere un freno a dubbi e paure. Dopo tutto la sua relazione con Gentili è iniziata da poco ed anche se è normale avere qualche incertezza, non deve comunque oscurare il suo rapporto con il gieffino.

RISCHIA AL TELEVOTO LAMPO?

Una nuova settimana per Alessia Prete al Grande Fratello 2018, a meno che la modella non sia fra gli sfortunati a subire la sferzata imprevista di questa sera. Sappiamo infatti che ci saranno due eliminazioni, di cui una riguarda il televoto già iniziato nell'ultima diretta. Questa sera però i concorrenti potrebbero sottoporsi ad una nomination ed un televoto lampo e forse Alessia è fra i concorrenti che rischiano di più. Ha creato buoni rapporti con tutti, ma messo da parte Matteo Gentili, non ci sono grandi possibilità che qualcuno voglia salvarla. La modella ha infatti perso con Mariana Falace l'unico vantaggio che avrebbe potuto sfruttare di fronte ad un ostacolo simile e con il resto del gruppo ha creato sì un buon rapporto, ma non così forte da farle dormire sonni tranquilli. Forse da questo punto di vista la concorrente assomiglia fin troppo a Simone Coccia Colaiuta, che pur di mantenere la pace nella Casa, ha messo in secondo piano il suo vero carattere. Ed invece è proprio la sincerità e la trasparenza che potrebbe rivelarsi vincente in questa delicata fase del reality.

