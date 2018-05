Amici 17 Ed.2018/ Penultima puntata alla domenica sera: chi sarà l'ultimo eliminato?

Tutto pronto per il gran finale di giugno di Amici 17, ma chi sarà l'ultimo eliminato nella puntata in onda domenica sera e chi saranno i finalisti di questa edizione?

22 maggio 2018 Redazione

Carmen Ferreri e Emma Muscat, Amici 17

Tutto pronto per il gran finale di Amici 17 che andrà in onda a giugno (bisogna capire se al sabato sera o alla domenica ma tutto potrebbe dipendere dagli ascolti) e che segnerà l'annuncio relativo al vincitore di questa edizione. Fino ad allora, però, i ragazzi dovranno andare incontro ad una penultima puntata ed un'ultima eliminazione che potrebbe segnare la fine del percorso per uno dei ragazzi della classe di canto. E' possibile andare incontro alla finale senza un rappresentante del ballo? Sicuramente toccherà a Lauren salvarsi, nonostante la vittoria della sua sezione, e a questo punto potrebbe toccare a una tra Emma e Carmen lasciare la scuola. Sicuramente Irama ed Einar sono tra i favoriti di questa edizione, e allora sarà una delle tre donne a dover lasciare la scuola ad un passo dalla finale di giugno? Lo scopriremo solo domenica sera visto che il talent show non andrà in onda al sabato come è successo in questi mesi.

IL DAYTIME E I PASSI DI DANZA IN CASETTA

Intanto, Real Time si prepara ad ospitare un nuovo daytime in cui ritroveremo i blu e i bianchi, orfani di Biondo, pronti a lanciarsi in un bel flamenco con tanti di abiti studiati ad hoc. In casa è arrivato il momento di andare avanti, divertirsi e pensare alla gran finale oppure no? Oggi i ragazzi scopriranno le nuove assegnazioni e le esibizioni del prossimo serale sia per quel che riguarda i cantanti che l'unica ballerina ancora in gara, Lauran. L'americana, infatti, dopo aver vinto la sezione ballo potrebbe essere lanciatissima per la vittoria del programma. Toccherà davvero a lei superare Irama ed Einar nell'ultimo sprint finale?

