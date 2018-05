Angelo Sanzio, il Ken Italiano/ Critica l'uso della chirurgia estetica, è polemica... (Grande Fratello 15)

Angelo Sanzio, il Ken Italiano: l'uomo ha criticato chi ricorre alla chirurgia estetica, cosa che ha fatto sorgere ovviamente un bel punto di domanda in merito. (Grande Fratello 2018)

Angelo Sanzio e la chirurgia estetica: un argomento caldo che è stato affrontato al Grande Fratello 2018 in questi ultimi giorni. Al contrario di quanto ci si potesse aspettare, il creatore di profumi ha manifestato un forte dissenso verso chi ricorre alla chirurgia estetica solo per moda o in assenza di necessità mediche. Un punto di vista particolare, considerando che la chirurgia estetica lo riguarda in primo piano. Durante i discorsi con l'amico Filippo Contri, il concorrente ha inoltre svelato di non aver richiesto di poter avere sembianze femminili, anche se il risultato è andato alla fine proprio in quella direzione. L'animo femmineo del gieffino è stato spesso al centro di alcune frasi mordi e fuggi da parte del diretto interessato, che non ha negato la possibilità di vedersi più donna che uomo in molte situazioni. Angelo ha inoltre confidato che la madre aveva forti preoccupazioni riguardo ai suoi numero interventi estetici, soprattutto per via della possibilità che finisse in mani sbagliate.

ABITUDINI CAMBIATE, MA...

Angelo Sanzio ha cambiato di molto le sue abitudini al Grande Fratello 2018 in seguito alla tirata d'orecchie divertente ricevuta nella precedente diretta. La conduttrice ha infatti messo in luce la tendenza del concorrente a cercare di continuo le attenzioni di Matteo Gentili e Filippo Contri, tanto da non lasciarli in pace. Ed è forse proprio per questo che il creatore di profumi ha diminuito gli attacchi affettuosi ai due gieffini, anche se con il Superbono romano continua ad esserci un legame molto stretto. Angelo è diventato infatti il confidente di Filippo, soprattutto in seguito alla decisione del ragazzo di lasciare Lucia Orlando. Il Ken italiano ha infatti raccolto i malumori dell'amico, cercando di ascoltarlo piuttosto che dargli consigli su come agire con la commessa. Sembra inoltre che abbia cambiato del tutto opinione su Veronica Satti: dopo averla contestata con gli altri concorrenti, ha deciso di rivalutare la sua presenza nella Casa. Questo implica che Danilo Aquino potrebbe essere la nuova scelta di Angelo in fase di nomination, dato che il tecnico continua ad avere atteggiamenti antipatici agli occhi del gieffino.

IL GRANDE COMPLICE...

I concorrenti del Grande Fratello 2018 sembrano aver trovato in Angelo Sanzio un grande complice. Messe da parte alcune incomprensioni, il creatore di profumi è riuscito a farsi volere bene da tutti gli inquilini della Casa, anche se sui social sono in molti ad aver criticato con forza le sue manifestazioni d'affetto. Fin troppo audaci agli occhi di tanti telespettatori, che hanno così fatto crollare la popolarità ottenuta fino a quel momento da Angelo. Il gieffino infatti è riuscito a distinguersi grazie ai suoi discorsi profondi e ad una visione diplomatica di quanto avvenuto nella Casa, soprattutto di fronte alla devastazione legata alla presenza di Aida Nizar Delgado. Il dubbio tuttavia è che possa rientrare fra le possibili nomination di questa sera, soprattutto per quanto riguarda l'eliminazione a sorpresa. Angelo di certo non riceverà i voti negativi degli altri concorrenti, ma potrebbe rimanere vittima di un calcolo sbagliato da parte del resto del gruppo. Se invece il Ken italiano dovesse riuscire a rimanere nella Casa, avrebbe di certo più possibilità di approfondire il suo rapporto con Filippo Contri. Il fatto che il romano abbia per ora lasciato Lucia Orlando dà infatti più chances ad Angelo di poter stare vicino all'amico, con cui ha stretto un legame davvero particolare. Ci si aspetta però che dica qualcosa di più di se stesso, soprattutto ora che la Casa inizia ad essere vuota e le possibilità di confronto intime sono aumentate.

