Aurora Ramazzotti raccomandata?/ "Non scegli di nascere in una famiglia con i genitori famosi"

Aurora Ramazzotti raccomandata? Dopo il debutto come inviata del programma "Vuoi scommettere?", la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti risponde alle critiche.

Aurora Ramazzotti nuovamente sommersa dalle critiche. Dopo essere stata definita una “raccomandata” quando Sky l’ha scelta per condurre la fascia quotidiana di X Factor, la stessa etichetta è stata attribuita alla figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti dopo il suo debutto come inviata di “Vuoi scommettere?”, il nuovo show di canale 5 in cui lavora accanto alla madre Michelle Hunziker. Sui social è stata travolta dalle critiche e dai commenti negativi a cui la figlia di Eros ha deciso di rispondere con un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Giorno. “Non scegli di nascere in una famiglia con un papà cantante e una mamma showgirl. Magari, vivendolo tutti i giorni, ti appassioni al clima che respiri in casa. Io comunque non ho ricevuto nessuna spinta dai miei genitori, sono stata contattata da Mediaset, non ho cercato nessuno”, si è difesa Aurora che sin da quando ha deciso di provare a cercare il suo posto nel mondo dello spettacolo è stata sommersa dalle polemiche. “Sono sempre stata creativa, mi piace ballare, scrivere, stare in mezzo alla gente. Ti chiedi se è quella la tua strada, ci provi, io non ho mai detto: voglio diventare una presentatrice. Vediamo che succede”, ha aggiunto.

AURORA RAMAZZOTTI: IL PARERE DI PAPA’ EROS

A guardare Aurora da lontano c’è il padre Eros Ramazzotti che cerca di non intervenire nelle scelte della figlia, dandole la totale libertà. A 21 anni, Aurora Ramazzotti è una ragazza matura e responsabile ed è per questo che i genitori restano al suo fianco in silenzio. A tal proposito, la figlia di Michelle ha detto: “Lui interviene e parla solo quando serve. Si fa molto i fatti suoi. Ha seguito il programma, ma non so nemmeno se l’abbia guardato tutto. Di solito va a dormire presto, alle undici è già in fase rem. Comunque alla fine mi ha mandato un messaggio. Sono contenta perché è una trasmissione pulita, non è trash, con persone normali, divertenti, a volte bravissime. Gli ospiti si mettono in gioco e anche questo è molto bello”, ha aggiunto Aurora che spera di poter conquistare il pubblico con la sua bravura e la sua simpatia. Essendo ancora giovanissima, ha tutto il tempo per dimostrare di avere tutte le carte in regola per sfondare in tv.

AURORA rAMAZZOTTI E LO STALKER

Aurora Ramazzotti ha vissuto anche un'esperienza difficile per una ragazza della sua età ovvero quello di essere perseguitata da uno stalker. A tal proposito, ha spiegato: "Non lo chiamerei stalker perché poi è sparito, e non penso che fosse uno solo. All’inizio ti prende un colpo soltanto all’ idea che qualcuno possa pensare una cosa del genere: hanno minacciato di sfregiarmi con l’ acido se mia madre non avesse pagato. Qualcuno dice: non lo faranno mai. Ma non si può correre un rischio del genere”. Tante esperienze, dunque, per la figlia di Michelle ed Eros che sta cercando di mettersi alle spalle le critiche godendosi il momento positivo che sta vivendo sia nella vita professionale che sentimentale.

