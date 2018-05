Barbara D'Urso/ Un nuovo concorrente pronto a entrare nella casa (Grande Fratello 2018)

Barbara D'Urso, un nuovo concorrente è pronto a entrare nella casa più famosa delle televisione. L'annuncio arriva a Pomeriggio 5 direttamente dalla conduttrice. (Grande Fratello 2018)

Barbara D'Urso, Grande Fratello 2018

Barbara d'Urso lavora a testa bassa, da vera torera del Grande Fratello 15. La conduttrice ha avuto modo di esprimersi sulle ultime vicende accadute nel reality, dalla fuga degli sponsor fino all'espulsione di Luigi Favoloso. In occasione di un'intervista a Tv Talk, la timoniera dello show ha evidenziato in particolar modo di essere rimasta sospresa dalla decisione degli sponsor interni, ovvero dei brand che pubblicizzano i loro prodotti all'interno del programma, di prendere una posizione così forte solo a quattro settimane di distanza dall'episodio di bullismo che ha interessato Baye Dame Dia e Aida Nizar Delgado. Striscia la Notizia ha parlato di un possibile complotto ai danni della d'Urso, di cui non si conosce bene l'identità ma che evidentemente ha messo la pulce nell'orecchio della diretta interessata. Fermo restando, ha specificato, che gli sponsor esterni che sostengono lo show sono ancora presenti con forza. Una mossa da vera diva, secondo lo storico della tv Giorgio Simonelli, che ha visto nella d'Urso una grande capacità di mettersi in primo piano in ogni situazione. Annullata anche ogni critica verso chi le ricorda che i concorrenti della Casa siano stati scelti proprio da lei e dagli autori del reality, aspetto che la rende automaticamente responsabile anche del comportamento forte dei gieffini. No comment per la contestazione di Maurizio Costanzo, che ha definito il reality come una finestra sulla discarica: per la d'Urso è chiaro che il Maestro possa permettersi di avere qualsiasi opinione personale.

UN NUOVO CONCORRENTE PRONTO A ENTRARE NELLA CASA

Il Grande Fratello 2018 potrà avere una nuova sferzata di novità, parola di Barbara d'Urso. In occasione della puntata di Domenica Live, la conduttrice ha infatti anticipato che una nuova concorrente è pronta a varcare la soglia della porta rossa. Non si hanno molti indizi sull'identità della misteriosa new entry, che andrà di certo ad aumentare le fila delle concorrenti donne attualmente presenti nella Casa. Una mossa per schivare anche l'eventualità che questa sera possa subire l'eliminazione proprio una delle quote rosa dello show. La d'Urso ha inoltre deciso di sorvolare sulla frase sessista che è costata l'eliminazione a Luigi Favoloso, ospite del suo programma domenicale, lanciando però al tempo stesso anche una piccola frecciata a Selvaggia Lucarelli. La giornalista infatti si è augurata che la d'Urso non ospitasse chi si è macchiato di sessismo, a prescindere dal suo coinvolgimento diretto. Per la conduttrice invece è essenziale dare la possibilità di parola a chiunque, rispettare la visibilità di ogni ex concorrente, così come accaduto per Baye Dame Dia e per altri ex gieffini, come Marco Predolin e Clemente Russo. In tutto questo non bisogna dimenticare i due record che la d'Urso è riuscita a registrare negli ultimi mesi. Da un lato la triplice presenza televisiva, un record registrato a metà agni Novanta da Pippo Baudo, e il boom di ascolti che le hanno permesso di ottenere una media di 4 milioni di telespettatori a puntata, come rivelato a Tv Talk.

© Riproduzione Riservata.