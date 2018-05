Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi sono genitori bis/ Nato il piccolo Francesco Carlo Alberto

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi genitori per la seconda volta: dopo sedici mesi dalla nascita del primogenito Stefano Ercole, è nato Francesco Carlo Alberto.

22 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi sono diventati genitori per la seconda volta. Dopo la nascita del primogenito Stefano Ercole, venuto al mondo sedici mesi fa, per la bellissima coppia è arrivato il secondo fiocco azzurro. Lunedì 21 maggio, infatti, è nato il piccolo Francesco Carlo Alberto. L’annuncio è arrivato direttamente da un comunicato ufficiale di Palazzo: «Sua altezza reale la Principessa Carolina di Hannover e la Contessa Paola Marzotto sono liete di annunciare la nascita del loro nipotino». Nessun ulteriore dettaglio sul secondo figlio della Borromeo e di Pierre Casiraghi. La coppia, del resto, è molto riservata e non ama molto parlare della sua vita privata. La notizia della seconda gravidanza era stata confermata dalla Borromeo a Vanity Fair evitando, tuttavia, ulteriori uscite pubbliche proteggendo la sua privacy.

BEATRICE BORROMEO E PIERRE CASIRAGHI: UNA FAVOLA D’AMORE

Quella tra Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi è una splendida storia d’amore. Entrambi giovani e belli, dopo essersi innamorati e fidanzati, si sono sposati nell’estate del 2015 con una cerimonia da favola. Nonostante siano una delle coppie più belle del mondo dello show business, la coppia ha sempre fatto parlare poco di sé preferendo vivere tutto lontano dal clamore mediatico. E’ accaduto ciò in occasione della prima gravidanza ed ora con la nascita del secondogenito che ha riempito di gioia il cuore di Beatrice e Pierre così come quello delle rispettive famiglie. Non ci resta che fare i migliori auguri ai neo genitori aspettando un annuncio da parte di entrambi.

© Riproduzione Riservata.