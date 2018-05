CHE DIO CI PERDONI/ Su Rai 4 il film con Roberto Alamo (oggi, 22 maggio 2018)

Che Dio ci perdoni, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 22 maggio 2018. Nel cast: Antonio de la Torre e Roberto Alamo, alla regia Rodrigo Sorogoyen. La trama del film nel dettaglio.

22 maggio 2018 Cinzia Costa

Che Dio ci perdoni, in prima serata su Rai 4

NEL CAST ANCHE ROBERTO ALAMO

Il film Che Dio ci perdoni va in onda su Rai 4 oggi, martedì 22 maggio 2018, alle ore 21.05. Una pellicola del 2016 che è stata prodotta in Spagna, diretta e co-scritta da Rodrigo Sorogoyen (Stockholm, 8 dates, Mother) e interpretata da Antonio de la Torre (Tarde para la ira, Ballata dell'odio e dell'amore, La isla minima), Roberto Alamo (La pelle che abito, La grande familia espanola, Soccer days) e Javier Pereira (Nightfall in India, Your life in 65, Don't be afraid). Il film è stato presentato in anteprima al Festival internazionale del cinema di San Sebastián, nei Paesi Baschi, e quindi distribuito prima in Spagna e poi a livello internazionale. Il film ha ottenuto un buon riscontro di pubblico e soprattutto il plauso quasi unanime della critica. Che Dio ci perdoni ha vinto il Premio Goya, i maggiori riconoscimenti cinematografici spagnoli, per il migliore attore protagonista andato a Roberto Alamo e ha ottenuto alter 5 nomination in alcune delle categorie più prestigiose, fra cui miglior film e miglior regista. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CHE DIO CI PERDONI, LA TRAMA DEL FILM

Madrid, estate 2011. La Spagna deve fare fronte alla crisi economica galoppante, ma la città si sta preparando a ricevere una vista del Papa. La polizia deve fare fronte, in una città più violenta del solito, alle manifestazioni dei M15 e ad oltre un milione di pellegrini che, da tutto il mondo, si sono riversati a Madrid in attesa di Benedetto XVI. In questo contesto colpisce un insolito serial killer, che violenta ed uccide donne anziane. Gli ispettori Alfaro(Antonio de la Torre) e Velarde (Roberto Alamo) devono quindi condurre le indagini nel più breve tempo possibile e senza lasciare trapelare nulla. La città è una polveriera pronta ad esplodere e la notizia che un serial killer si aggira per le strade di Madrid può essere la miccia in grado di far esplodere tutto. Il loro obiettivo è assicurare alla giustizia il pericoloso criminale prima dell'arrivo del Pontefice in città.

© Riproduzione Riservata.