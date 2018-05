Chi è Kyra, il cane di Danilo Aquino / Sorpresa "a metà" per il romano nella Casa del Grande Fratello 2018

22 maggio 2018 Anna Montesano

Era inevitabile che arrivasse nella Casa del Grande Fratello il momento di parlare di Danilo Aquino e del forte scontro nato con Lucia Bramieri e Simone Coccia. L'atmosfera però si allieta poco dopo, quando Barbara D'Urso svela di dovergli mostrare le immagini di una femminuccia che lui ama tanto... Non si tratta di una donna o della sua fidanzata ma della sua cagnolina. Lei è Kyra e Barbara D'Urso mostra nella Casa del Grande Fratello le immagini di Danilo assieme a lei, intento a giocare e ad accarezzarla.

LE IMMAGINI DI KYRA MA LA SORPRESA È UN'ALTRA

Il gieffino quasi spera che lei possa entrare in Casa da un momento all'altro come una sorpresa finale (visto che rischia di lasciare il programma a causa della nomination che lo vede al momento contro Lucia Bramieri) ma rimane poi deluso quando scopre che non è la sua cagnolina il regalo di questa sera. Barbara D'Urso comunque sorprende Danilo con un altro colpo di scena perché lì, dall'oblò della loro camera da letto, spunta una sagoma molto familiare che è quella di suo fratello. Una grande gioia per Danilo prima dell'esito della nomination.

