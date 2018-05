Chi è il fidanzato di Fabiana Britto?/ Indiscrezioni su un imprenditore lombardo, ma lei nega: "Sono single!"

22 maggio 2018 Anna Montesano

Fabiana Britto è fidanzata?

Sembra che sarà proprio la bella e prorompente Fabiana Britto la nuova inquilina della Casa del Grande Fratello 2018. Un'ospite speciale che rimarrà nella Casa per pochi giorni e che potrebbe fare colpo e ammaliare uno dei concorrenti del Grande Fratello. La modella, che ha posato anche per Playboy, ha origini brasiliane e, neanche a dirlo, una sfilza di corteggiatori che farebbero carte false per conquistarla. È per questo che in molti si chiedono se la Britto sia single o abbia invece un fidanzato o comunque qualcuno nel suo cuore. I maschietto possono tirare un respiro di sollievo perché pare proprio che la bella Fabiana sia single e attendi il grande amore. È stata proprio lei ad ammetterlo nel corso di una recente intervista rilasciata a Leggo.

FABIANA BRITTO: "SONO SINGLE"

Queste le parole della bella Fabiana Britto nell'intervista rilasciata a Leggo: "Sono ancora single perché sono una donna molto esigente che non si accontenta. Sono alla ricerca di un vero uomo che sappia amarmi e rispettarmi che sia bello ma soprattutto simpatico". In verità negli ultimi tempi si è spesso parlato di un imprenditore lombardo che sarebbe entrato nel suo cuore. Sarebbe lui la nuova fiamma della playmate e modella brasiliana. Peccato che le indiscrezioni siano state da lei stessa smentite nel corso della medesima intervista. Il cuore della bella Fabiana è quindi libero: la modella è ancora alla ricerca del suo grande amore è chissà che non possa incontrarlo proprio nella Casa del Grande Fratello, dove entrerà questa sera...

