Claudia Cardinale, "la ragazza della valigia" ha perso il bagaglio/ "Sono inc... nera": ira contro Air France

Claudia Cardinale, la ragazza ha perso la valigia: disavventura per la grande attrice italiana, presentata denuncia con Air France, "sono inc... nera"

Claudia Cardinale (LaPresse)

Disavventura per Claudia Cardinale. La nota attrice italiana ieri è arrivata a Bologna con un volo da Parigi per presentare e promuovere il film “Nobili Bugie”, diretto da Antonio Pisu e prodotto dalla bolognese Genoma Film di Paolo Rossi. La protagonista del film cult “La ragazza con la valiga” però ha perso la valigia: come sottolineato dall’Ansa, non si trova il bagaglio di Claudia Cardinale. Atterrata a Bologna alle 14.25 dalla capitale francese con Air France, l’attrice insieme ad altri viaggiatori non ha trovato il suo bagaglio, andato perduto. Come riporta l’ufficio stampa della produzione del film diretto da Pisu, citato dall'Ansa, Claudia Cardinale "ha fatto regolare denuncia con Air France" e affidato un numero protocollo e assicurato che la valigia sarebbe arrivata con i due voli successivi previsti per Bologna, uno nel pomeriggio e uno in serata. Ancora nessuna novità però…

DISAVVENTURA PER CLAUDIA CARDINALE

All'anagrafe Claude Joséphine Rose Cardinale, Claudia Cardinale è considerata l'attrice italiana più importante emersa negli anni sessanta ed ha ricevuto numerosi riconoscimenti nel corso della sua carriera, dal David di Donatello al premio come migliore attrice alla Mostra del cinema di Venezia. E il destino beffardo ha fatto sì che la protagonista de "La ragazza senza valigia" alla fine la perdesse sul serio la valigia: "Sono inc... nera, perché non mi avete mandato la valigia", il commento in un video di Claudia Cardinale riportato dai colleghi dell'Ansa. L’avvocato bolognese Guido Magnisi affianca l’attrice ottantenne in questa vicenda, sia per quanto riguarda il ritrovamento del bagaglio che l’eventuale aspetto risarcitorio. Una brutta ma per fortuna non irreparabile disavventura per una delle dive più importanti del panorama nostrano, sperando che la ragazza alla fine ritrovi finalmente la sua valigia...

