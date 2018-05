Cristiano Malgioglio / Il paroliere "protagonista" anche delle Royal Wedding? (Grande Fratello 15)

Cristiano Malgioglio, il paroliere ''protagonista'' anche delle Royal Wedding tra il Principe Harry e Meghan Markle. Ne parlerà stasera nello studio di Canale 5? (Grande Fratello 2018)

Cristiano Malgioglio, Grande Fratello 15

Cristiano Malgioglio ritorna questa sera al Grande Fratello 2018 per dare il suo punto di vista sulle dinamiche della Casa e per far divertire i fan. Il cantautore è infatti amatissimo per la sua ironia e per il personaggio che interpreta, con tanti di eccessi e sfumature. Sono tanti i fan che non attendono altro che sentirlo parlare, anche se persino Piero Chiambretti ha notato che all'artista è stato riservato ben poco spazio nel reality. A Matrix Chiambretti, Malgioglio ha avuto modo di sottolineare di non frenarsi volutamente, ma di essere abituato a parlare solo quando gli viene concessa la parola. In assenza di domande, come accade in entrambe le trasmissioni, si dedica al suo hobby preferito: stirare. Un piccolo sketch della Grande Sorella, che si è augurata tra l'altro di poter vedere l'amico Alfonso Signorini alle prese con Aida Nizar Delgado nella prossima edizione Vip del reality. Di certo i due avrebbero molto di cui discutere e visto che la spagnola è ormai una grande star, ha ricordato in modo ironico l'artista, perché non pensare di farla entrare anche nella prossima Casa? In questa settimana Malgioglio ha avuto inoltre la possibilità di parlare un po' più della sua vita privata e sentimentale, che condivide da diversi anni con il compagno Patrick. Il cantautore ha infatti svelato al settimanale Visto di essere padre a distanza da tanti anni, grazie alla decisione presa diverso tempo fa di adottare tre ragazzi cubani. Prima di rivelare di volersi sposare, magari proprio con Patrick, l'opinionista ha infatti parlato di William, Riccardo e Omara. Nutre un profondo legame soprattutto con quest'ultima e segue i figli adottivi nella loro crescita, anche se ad oggi sono tutti e tre adulti. Anche se si tratta di un'adozione a distanza, li considera comunque suoi figli a tutti gli effetti.

CRISTIANO MALGIOGLIO IN VERSIONE ROYAL WEDDING

Lontano dal Grande Fratello 2018, Cristiano Malgioglio non si è di certo perso le Royal Wedding, il matrimonio del secolo che ha permesso al Principe William e Meghan Markle di diventare marito e moglie. L'opinionista ovviamente ha un'idea precisa di come si sarebbe dovuta svolgere in realtà la cerimonia, vista da milioni di telespettatori in diretta tv. Approfittando di una foto ritoccata e inviata da un fan, Malgioglio ha esibito su Instagram la sua personale versione delle nozze regali, mostrandosi al posto di Meghan ed al fiano del figlio di Lady Diana. Ovviamente con l'abito bianco, come vuole la tradizione.

Ovviamente non manca anche un'altra foto in cui è stato accostato alla Regina Elisabetta, permettendo così ai fan di fare il confronto fra le due diverse Maestà. Entrambi con lo stesso vestito, dato che si tratta di un ritocco digitale, ma quanto basta per capire come la Regina Elizabetta e la zia Malgy potrebbero in realtà avere lo stesso stilista per gli outfit più sobri. A quanto pare, dice Malgioglio in un altro post, è stato costretto a rifiutare l'invito ad Inghilterra a causa di un 'mancato accompagnatore', motivo per cui non è potuto volare fino a Londra come previsto.

© Riproduzione Riservata.