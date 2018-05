Danilo Aquino/ Nel mirino di Filippo Contri, sarà eliminato? (Grande Fratello 2018)

Danilo Aquino, il romano è finito nel mirino di Filippo Contri. Alla nomination rischia di essere eliminato anche perché dentro la casa ha pochi amici. (Grande Fratello 2018)

Danilo Aquino, Grande Fratello 15

Danilo Aquino è finito nel mirino di un altro concorrente del Grande Fratello 15. Si tratta di Filippo Contri, che a poche ore di distanza dal suo addio a Lucia Orlando inizia a vedere di cattivo occhio il romano. Quest'ultimo infatti ha avuto modo di creare una bella amicizia con la commessa, ma secondo Filippo potrebbe non averlo aiutato nella sua personale storia d'amore. La vicinanza fra i due e la complicità con Lucia è stata sempre sotto il controllo attento di Filippo, che ora inizia a chiedersi quanto Danilo abbia influito nei vari malumori di Lucia. Anche se condividono l'amicizia di una concorrente, anche Veronica Satti non ha nascosto di trovare il tecnico davvero insopportabile. Negli ultimi giorni, il gieffino è stato infatti al centro di alcune lamentele che la figlia di Bobby Solo ha esternato con altri concorrenti che la pensano come lei: Danilo è autoreferenziale, mette se stesso al centro di ogni discussione e parla solo di se stesso. E questo a Veronica inizia a non andare giù. Diversa invece la visione di Lucia, forse perché il tecnico riesce a cogliere al volo ogni suo stato d'animo. Anche per questo per la commessa è evidente la differenza fra Danilo e Filippo: il primo comprende subito le sue espressioni, mentre il secondo sembra navigare in alto mare.

POCHI AMICI?

Danilo Aquino non si è fatto di certo tanti amici all'interno del Grande Fratello 2018 e questo non lo rende solo uno dei papabili all'eliminazione di questa sera. I concorrenti dovranno affrontare infatti una doppia uscita e il romano non ha di certo tanti assi nella manica con cui scongiurare il peggio. Il merito di Danilo è stato mostrarsi così com'è fin dall'inizio e forse l'uscita di Luigi Favoloso gli ha permesso di allentare un po' il freno, riuscendo a lasciarsi andare ancora di più. Innegabile che in questa settimana il suo umore sia migliorato, anche se ha ammesso ai compagni di sentire un po' la mancanza delle tante litigate fatte con il napoletano. Non è escluso però che presto potrebbe attirare su di sé l'astio di Filippo Contri, che lo guarda già con un sopracciglio alzato per via della sua amicizia con Lucia Orlando. I due potrebbero persino arrivare ad un chiarimento ed in questo caso non ci sono dubbi su chi dei due potrebbe superare il limite. Per ora Danilo può contare forse solo su Lucia e Matteo Gentili, quest'ultimo soprattutto per i giochi da fare nella Casa.

ABBANDONERÀ LA CASA DEL GRANDE FRATELLO?

Le possibilità che Danilo Aquino possa abbandonare la casa del Grande Fratello 2018 sono molto alte. E non è detto che verrà eliminato al televoto, dato che l'antipatia del pubblico nei confronti di Lucia Bramieri è di certo più alta dell'insofferenza mostrata nei confronti del romano. Scongiurata la visione più negativa, Danilo deve fare attenzione ai prossimi passi da muovere. Soprattutto perché l'amicizia con Lucia Orlando gli regala di certo delle emozioni significative, ma rischia di diventare un ostacolo piuttosto che un aiuto. Manca nella strategia di Danilo la volontà di trovare un alleato forte all'interno della Casa, che possa garantirgli l'arrivo in finale. Arrivati a questo punto del reality è difficile cancellare le diverse antipatie create con il resto del gruppo e soprattutto l'attrito con Simone Coccia rischia di diventare un limite significativo. Il romano dovrebbe in questo senso riuscire a superare gli ostacoli vissuti fino ad ora e forse mettersi a nudo di fronte ai compagni, evitando magari di cercare sempre di mostrarsi come il buonista della situazione. Il risultato purtroppo è di attirarsi ancora di più l'odio degli altri concorrenti, oltre che del pubblico da casa.

