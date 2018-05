Elena Morali e Marco Ferri, video hot sul web/ “Non sono io, è la classica bufala” (Pomeriggio 5)

Elena Morali e Marco Ferri, sul web spunta un video hot degli ex naufraghi dell'Isola dei Famosi: ai microfoni di Pomeriggio 5, i due smentiscono. Ecco la verità.

22 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Elena Morali e Marco Ferri

La storia d’amore tra Elena Morali e Scintilla sembrava una vera favola destinata a concludersi con il matrimonio. L’Isola dei Famosi 2018, però, ha fatto scricchiolare il rapporto tra i due comici di Colorado che si sono detti addio poche settimane dopo il ritorno in Italia dell’ex naufraga. A mandare in frantumi il rapporto tra i due sarebbe stato un nome di cui la Morali parlava spesso anche con il fidanzato facendo nascere in lui mille dubbi. Si tratta di Marco Ferri con cui Elena ha condiviso l’esperienza all’Isola dei Famosi. Tra i due sarebbe nato un rapporto speciale che, tuttavia, avrebbe fatto torcere il naso a Scintilla portando Elena a mettere tutto in discussione al punto da lasciare la casa in cui i due convivevano per trasferirsi in un nuovo appartamento. Ai microfoni di Pomeriggio Cinque, la Morali aveva confessato di considerare Marco Ferri “un amico speciale” specificando, però, di non avere una storia con lui. Nelle ultime ore, tuttavia, sul web, è spuntato un video hot di cui sarebbero protagonisti proprio la Morali e Ferri. I due hanno così raccontato la verità a Barbara D’Urso.

ELENA MORALI E MARCO FERRI: LA VERITA’ SUL VIDEO HOT

Nella puntata odierna di Pomeriggio 5, Elena Morali e Marco Ferri hanno smentito di aver registrato un video hot come, invece, sta circolando sul web. “E’ un progetto artistico di Elena di cui io non ho fatto parte. Quel ragazzo non sono io. E’ la classica bufala” – spiega Marco Ferri mentre la Morali aggiunge – “è un fermo immagine di un video musicale”. Barbara D’Urso, poi, cerca di capire se la rottura tra Elena e Scintilla sia stata causata da Ferri. L’ex naufrago, però, appare molto chiaro: “Non credo di essere la causa per la quale Elena e Scintilla si sono lasciati. Una sera lei mi ha chiesto un parere sul nostro rapporto e io le ho detto di fare chiarezza con se stessa e con Scintilla”. La D’Urso, però, chiede direttamente se tra i due ci sia mai stato un bacio. Sia Ferri che la Morali negano, ma Barbara D’Urso e i suoi ospiti non sembrano così convinti.

