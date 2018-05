EMANUELA TITTOCCHIA E BIAGIO D'ANELLI/ Lite a Pomeriggio 5: lei bacia "per scherzo" Fiordelmondo, lui invece..

Emanuela Tittocchia e Biagio D'Anelli, scoppia la crisi: l'ex gieffino sarebbe stato beccato con la bionda di cui parlava Elena Morali a Pomeriggio 5. Tutto finito?

22 maggio 2018 - agg. 22 maggio 2018, 18.24 Stella Dibenedetto

Emanuela Tittocchia e Biagio D'Anelli

Scoppia il caos nello studio di Pomeriggio 5 quando Barbara D'Urso dà la parola a Biagio D'Anelli ed Emanuela Tittocchia. Tra i due è crisi e tutto a causa di alcuni baci dati ad altri. Emanuela avrebbe baciato il paparazzo Alan Fiordelmondo e lui avrebbe immortalato tutto con un selfie. Il paparazzo, in collegamento con la D'Urso, però attacca Biagio: "Non è un bacio è un gioco di prospettive. Sei un personaggio da due soldi, sei sparito da tutto. Era uno scherzo, fatti due risate! Mia moglie si è fatta due risate". L'ex gieffino però è infuriato: "Ti fai i selfie con una ragazza fidanzata e sei sposato con due figli Fiordelmondo." Ma in studio D'Anelli è messo alle strette perché avrebbe anche lui baciato un'altra durante una serata: "È vero ma è una mia amica e l'ho fatto di proposito per provocarti!" (Aggiornamento di Anna Montesano)

È CRISI TRA I DUE?

Sembrava una favola d’amore che, improvvisamente, scricchiola. Tra Emanuela Tittocchia e Biagio D’Anelli, opinionisti di Pomeriggio 5, sarebbe scoppiata la crisi. Come ha spiegato Barbara D’Urso, tutto sarebbe nato da un bacio tra il paparazzo Alan Fiordelmondo ed Emanuela Tittocchia. Il bacio tra i due sarebbe stato il frutto di uno scherzo che, tuttavia, avrebbe letteralmente fatto infuriare Biagio D’Anelli che avrebbe ripagato la fidanzata baciando una bionda misteriosa. La ragazza in questione sarebbe la stessa di cui parlava Elena Morali. In una precedente puntata del programma di Barbara D’Urso, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2018 aveva interrotto il momento romantico tra la Tittocchia e D’Anelli raccontando come, Biagio sia arrivato presso gli studi Mediaset in compagnia di una bionda dal nome straniero con cui avrebbe preso un caffè e che avrebbe invitato anche a casa sua. La bionda di cui parlava la Morali sarebbe la stessa che D’Anelli avrebbe baciato per vendicarsi della Tittocchia. Tra i due, dunque, è tutto finito?

EMANUELA TITTOCCHIA E BIAGIO D’ANELLI: DALL’AMORE ALLA CRISI

Solo pochi giorni fa, Biagio D’Anelli raccontava la sua felicità per l’amore che stava vivendo con Emanuela Tittocchia. Ai microfoni del settimanale Nuovo Tv: “Stiamo insieme da poco ma ho già capito che Emanuela ha tutte le caratteristiche per essere un giorno la madre dei miei figli" – aveva spiegato Biagio che aveva poi aggiunto – “E' una donna bellissima, ma adoro soprattutto la sua concretezza e il suo essere un vero vulcano di idee. Galeotti sono stati gli studi Mediaset! Io sono opinionista dalla d'Urso e lei fa lo stesso a 'Mattino Cinque' e 'Tiki Taka'... un giorno la vedevo al bar, un altro sulla navetta che porta agli studi. Piano piano si è riaccesa la scintilla di qualche anno fa". Le parole di Elena Morali, però, hanno insinuato il dubbio in Emanuela Tittocchia che, indagando, ha ricevuto una telefonata che avrebbe portato a galla un presunto tradimento di D’Anelli in discoteca. La crisi tra i due, dunque, sembra essere ufficiale.

