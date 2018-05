Fabiana Britto, nuova concorrente del grande Fratello 2018/ Chi è la Modella e Playmate, entrerà nella casa?

Fabiana Britto, modella e showgirl di origini brasiliane, questa sera potrebbe varcare la porta rossa e diventare, a tutti gli effetti, la nuova concorrente del Grande Fratello 15.

22 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Fabiana Britto

"Martedì entrerà una nuova inquilina nella casa del Grande Fratello. È una donna, molto bella, formosa, una vera bomba sexy". È con queste parole che Barbara D'Urso ha annunciato al pubblico di Domenica Live l'ingresso di una nuova concorrente nella casa del Grande Fratello 15, una donna molto affascinante che, a quanto pare, spicca soprattutto per le sue curve. Ma chi è la misteriosa nuova gieffina che varcherà la porta rossa? Tutti gli indizi seminati negli ultimi giorni conducono a Fabiana Britto, showgirl e playmate brasiliana già ospite diverse volte nei salotti di Canale 5. Nota per le sue forme da capogiro, la Bitto è recentemente finita al centro di un'accesissima querelle con Paola Caruso, che nel corso di una diretta di Pomeriggio 5 ha commentato le sue misure con parole choc: "Mi sarei suicidata se fossi stata così". Da queste dichiarazioni sarebbe poi nato un acceso botta e risposta fra le due showgirl, tanto da costringere la conduttrice a chiudere il collegamento con gli studi di Milano, dove le due ospiti erano in collegamento per la puntata.

FABIANA BRITTO, TUTTI I PROGRAMMI DELLA SHOWGIRL

Occhi puntati sulla modella playmate Fabiana Britto, che fra poche ore potrebbe fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello 15. Reduce dall'esperienza a "Quelli che il calcio", dove ha partecipato in qualità di "Valletta del Var", vanta numerose apparizioni televisive, fra le quali ricordiamo "Paperissima Sprint" e "Forum" per quanto riguarda i canali Mediaset e "La domenica sportiva" e "L'oroscopo di Paolo Fox" per quanto riguarda i programmi Rai. La Britto, oltre ad essere una delle showgirl più amate del panorama televisivo italiano, è una modella apprezzata in tutta Italia e qualche settimana fa è stata scelta da Playboy come cover-girl del numero di febbraio. E se il suo successo è oggi sotto gli occhi di tutti la stessa cosa non può dirsi per la sua vita privata: Fabiana Britto, infatti, si definisce single, anche se uno scatto condiviso sulle Storie del suo profilo Instagram (dove immortala la sua mano stretta in quella del suo accompagnatore) sembra suggerire altro.

UN DIVORZIO ALLE SPALLE: SUI SOCIAL LA DEDICA AL SUO EX

A un passo dalla nuova puntata del Grande Fratello 15 e dal suo possibile ingresso, scopriamo qualcosa in più sul passato di Fabiana Britto, modella e showgirl già amatissima dal pubblico italiano. Così come la stessa futura gieffina conferma sui social, in passato è stata sposata, ma le nozze sono naufragate a causa del tradimento di lui. Di questa storia la Britti parla proprio sul suo profilo Instagram, dove, condividendo una foto che la immortala all'altare, ha ricordato quell'uomo che tanto ha amato e dal quale non ha voluto avere dei figli. Nella didascalia dell'immagine la modella fa inoltre sapere che oggi quell'uomo è felice con un'altra donna ed è finalmente riuscito a realizzare uno dei suoi sogni più grandi, quello di diventare padre: "È passato del tempo. Oggi sono felice e spero che lo sia anche tu - si legge nella didascalia dell'immagine - Per me sarai sempre un membro della famiglia! CONGRATULAZIONI PAPÀ con chiunque tu sia e con chi vuoi". Per visualizzare la sua dolce dedica potete cliccare qui.

© Riproduzione Riservata.