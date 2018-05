Filippo Contri/ Con Lucia Orlandi è finita| Provvedimento in arrivo per frase su cani? (Grande Fratello 15)

Filippo Contri, il Superbono al centro di tantissime polemiche. La fine della storia d'amore con Lucia Orlando porta il ragazzo a un futuro difficile nella casa. (Grande Fratello 2018)

Filippo Contri, Grande Fratello 15

Filippo Contri ha preso la sua decisione al Grande Fratello 2018. Il romano ha infatti deciso di mettere la parola fine alla sua storia d'amore con Lucia Orlando, anche se non è chiaro se il loro addio sarà davvero definitivo. Dopo essere rimasto in silenzio ed in disparte, il Superbono ha deciso ieri di parlare con la commessa e di distaccarsi. Forse nella speranza di vedere una reazione negativa da parte di Lucia, che di contro si è limitata ad ascoltarlo in silenzio. Per Filippo è chiaro che molte cose non vanno nel loro rapporto, un'unione che non riesce a decollare. E i tentativi da parte sua sono stati di certo tanti, anche se la risposta della commessa è stata spesso negativa e non positiva. Per il concorrente potrebbero inoltre essere entrate in gioco delle altre persone che hanno deciso di dividere la coppia, Danilo Aquino prima di tutti. All'amico Angelo Sanzio ha infatti confidato di non vedere di buon occhio il legame fra il romano e Lucia, dato che il primo potrebbe aver influenzato e forse alimentato le incertezze della ragazza. Senza considerare che anche Veronica Satti potrebbe aver giocato a suo sfavore ed aver convinto Lucia a non lasciarsi andare del tutto.

LA FINE DELLA STORIA CON LUCIA ORLANDO

Il Grande Fratello 2018 ci ha regalato la prima coppia grazie alla storia d'amore fra Filippo Contri e Lucia Orlando e forse anche la prima rottura. Non è chiaro se i due potranno trovare un nuovo punto d'incontro e se riusciranno a chiarire che cosa è andato storto nel loro rapporto. Anche se le differenze fra i due ragazzi sono più che evidenti, bisogna dare atto a Filippo di aver cercato davvero di soddisfare ogni desiderio della romana. Le è stato vicino quando lo ha richiesto e quando la ragazza ha mostrato insofferenza nei confronti di quest'eccessiva vicinanza, ha preso le distanze. Un allontanamento che Lucia di contro non ha accolto in modo positivo, arrivando invece a chiedersi perchè Filippo non le riservasse più alcune attenzioni. Così come per la romana, anche il ragazzo ha perso di vista il suo gioco personale ed ha messo fin troppo in primo piano la sua relazione. Il risultato è evidente: di fronte alla recente rottura, entrambi dovranno confrontarsi con l'indifferenza del pubblico, che li ha preferiti finora solo in quanto coppia.

UN'ESPERIENZA COMPROMESSA?

Superata la diretta, Filippo Contri dovrà arrotolarsi le maniche per riuscire a superare la prossima settimana al Grande Fratello 15. Purtroppo la sua esperienza nella Casa sembra ormai compromessa, dato che il suo carattere fumantino e la polemica sollevata negli ultimi giorni dall'Enpa non hanno fatto altro che metterlo in cattiva luce. L'animo diplomatico che ha caratterizzato il suo contributo alla lite fra Danilo Aquino e Luigi Favoloso, ha lasciato spazio ad una rabbia incontrollata che Filippo conosce molto bene. Non è un caso infatti che si sia scagliato contro Simone Coccia Colaiuta, per via del modo di fare di quest'ultimo, che ai suoi occhi risulta come finto buonista. Non è solo un possibile problema relazionale con il resto del gruppo, dato che questo punto debole potrebbe essere usato con facilità da alcuni concorrenti. Le strategie del gruppo sono diverse e già in passato qualcuno ha dimostrato di sfruttare alcuni svantaggi degli altri per riuscire a buttarli fuori dal gioco. E Filippo potrebbe essere uno dei prossimi a finire nel mirino dei giocatori privi di scrupoli.

