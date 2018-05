GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE / L'ex coppia al concerto di Jovanotti nel giorno del secondo anniversario

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono stati avvistati al concerto di Jovanotti nel giorno del loro secondo anniversario. Il ritorno di fiamma è ancora possibile?

22 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Giulia De Lellis e Andrea Damante

La notizia della rottura tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è ormai fatto noto. L'ex coppia, nata durante l'avventura a Uomini e donne, ha ufficializzato la fine del loro rapporto al termine dell'ennesimo viaggio, evitando però di spiegarne le motivazioni. Secondo rumors, la causa sarebbe da imputare al tradimento dell'ex tronista, motivo per cui Giulia è apparsa particolarmente delusa e triste nei vari post pubblicati su Instagram. Nonostante la sorprendente dichiarazione, i followers della coppia non hanno mai smesso di sperare in un loro sorprendente ritorno di fiamma, cogliendo alcuni segnali come possibile loro riavvicinamento. L'ultimo di essi è relativo allo stesso concerto al quale Giulia e Andrea hanno partecipato, anche se seduti in posti diversi dell'Arena di Verona. Secondo i fan della coppia non si tratterebbe di un semplice caso...

GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE: INCONTRO AL CONCERTO DI JOVANOTTI?

Dall'annuncio della loro rottura, Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono visti una decina di giorni fa in un bar del centro di Verona, illudendo i fan in merito ad un loro possibile ritorno di fiamma. Un secondo incontro, stando ad alcune persone presenti all'Arena, sarebbe avvenuto in occasione di un concerto di Jovanotti al quale entrambi hanno partecipato. Va precisato che Andrea e Giulia hanno assistito all'evento da posti distanti, in compagnia di altri amici, ma ciò che non passa inosservato è che l'ex coppia abbia deciso di partecipare al concerto nella stessa data, tra le sette in programma nella città veneta. E chi ancora non è sazio di coincidenze, sicuramente noterà che la data è la stessa in cui la fashion blogger e il dj si sono fidanzati, al termine del loro percorso a Uomini e donne. Insieme all'Arena in occasione del loro secondo anniversario, mai festeggiato. E se non fosse un semplice caso?

