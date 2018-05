Grande Fratello 2018/ Diretta sesta puntata: due eliminati, un nuovo concorrente e primo finalista (22 maggio)

Grande Fratello 2018, anticipazioni e diretta della sesta puntata di oggi, martedì 22 maggio: un nuovo ingresso nella Casa, doppia eliminazione e primo finalista del reality.

22 maggio 2018 Valentina Gambino

Grande Fratello 2018, anticipazioni

Porte apertissime per il sesto appuntamento con il Grande Fratello 15 che si avvia pian pianino alla sua completa risoluzione. Questa sera, martedì 22 maggio, in prima serata sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, Barbara d’Urso pronta come non mai, darà vita alla nuova puntata piena zeppa di colpi di scena, anticipazioni e news di rilievo. Al fianco della ruspante conduttrice napoletana, ritroveremo come sempre anche Cristiano Malgioglio insieme a Simona Izzo, per dare il via alla nuova parentesi televisiva che vedrà oltre che un nuovo ingresso, probabilmente ben due eliminazioni. Chi dovrà lasciare la residenza più spiata di Cinecittà? La Porta Rossa intanto sta per aprirsi accogliendo un ospite veramente esplosivo che senz'altro porterà un po’ di trambusto tra le mura della Casa. Si parla già di presenze “bombastiche” e davvero “extralarge” ma attualmente la conduttrice, non ha rivelato altri dettagli. Il pubblico sovrano, tramite il televoto, deciderà chi tra Danilo Acquino, Lucia Bramieri e Simone Coccia dovrà lasciare definitivamente il gioco.

Grande Fratello, new entry nella Casa

Durante la sesta puntata del Grande Fratello 15 in onda oggi, arriverà a sorpresa una doppia eliminazione in grado di lasciare tutti a bocca aperta per il suo particolare meccanismo. Le sorprese per la Casa più spiata d’Italia non termineranno qui e durante il lungo appuntamento verrà anche decretato il nome del primo finalista. In sostanza quindi, le novità davvero eclatanti saranno ben tre: una doppia eliminazione, l’ingresso di un nuovo concorrente e il primo finalista che potrà trionfare conquistando l’intera edizione. Chi sarà colei che varcherà la soglia della porta rossa? A quanto pare dovrebbe trattarsi quasi sicuramente di una presenza femminile. Su internet tra i tanti nomi che sono emersi, il più accreditato pare essere quello di Fabiana Britto, showgirl molto formosa che di recente ha litigato con Paola Caruso proprio nel corso di Pomeriggio 5 con Barbara d’Urso (che ne ha preso le difese). Staremo a vedere se anche in questo caso il web avrà ragione oppure no. Tra gli altri nominativi emersi, anche Francesca Cipriani, ex gieffina, ex Pupa ed ex concorrente de L’Isola dei Famosi.

Doppia eliminazione e finalista

Tra i tanti motivi di tensione dentro la Casa del Grande Fratello 2018, scopriremo chi verrà eliminato tra Danilo Aquino, Simone Coccia e Lucia Bramieri. I sondaggi del web optano per quest’ultima, anche con percentuali davvero importanti. La donna ultimamente ha avuto numerosi momenti di sconforto, staremo a vedere quindi, come potrà prendere questa ipotetica eliminazione. Dopo la nuora di Bramieri però, le anticipazioni ci parlano anche di una doppia eliminazione, ma ancora non sappiamo il meccanismo di gioco in tal senso. Probabilmente però, potrebbe trattarsi del classico “meccanismo a catena”. Durante la sesta puntata del reality show condotto da Barbara d’Urso, ci sarà spazio per la proclamazione del primo finalista ufficiale di questa burrascosa 15esima edizione: chi sarà? Occhi tutti puntati su Alberto Mezzetti che, nonostante il cambio di guardia nei confronti di Aida Nizar, attualmente risulta essere il concorrente più amato dal pubblico italiano che segue assiduamente il reality show.

Focus su Filippo e Lucia

Tanta carne al fuoco durante il sesto appuntamento del Grande Fratello 15. Tra le altre cose che si tratteranno, occhi puntati anche su Filippo Contri, specie dopo la sgradevolissima frase contro gli animali e la violenza che avrebbe inflitto al suo cane prendendolo a calci. Tantissime associazioni a favore degli animali sono scese in campo contro il gieffino che probabilmente riceverà una strigliata niente male da parte di Barbara d’Urso in persona. Filippo poi, in crisi con Lucia ha deciso di chiudere la loro relazione, ecco cosa avrebbe detto alla giovane romana alcune ore fa: “Ci abbiamo provato qui dentro, abbiamo vissuto momenti bellissimi, per un motivo o per un altro non va, perché non sei a tuo agio. Spesso le motivazioni non serve trovarle e sono i comportamenti che contano più delle parole. Tu c’hai 28 anni io 25, abbiamo vissuto momenti belli, ma non fa niente, ci sono cose che ci allontanano. Se deve andare così va così, basta. Nulla toglie il bene che c’è, i momenti passati insieme. Sarà difficile affrontare gli ultimi giorni qui dentro. Questa però per noi è la cosa più giusta. C’erano cose che non andavano. Abbiamo passato insieme 35 giorni, non c’è niente in ballo di così forte da… è meglio così, è giusto così. Ci daremo il buongiorno e buonasera, chiaro che sarà difficile guardarsi come in questi giorni, ma è la cosa migliore da fare, perché tu non devi stare male”. Sicuramente la conduttrice avrà modo anche di affrontare questo nuovo tema.

