HARRY E MEGHAN MARKLE/ Dopo il matrimonio la prima uscita pubblica per i 70 del principe Carlo

Oggi ci sarà la prima apparizione pubblica degli sposi, Principe Harry e Meghan Markle, per il settantesimo compleanno del Principe Carlo. Dopo, la coppia, partirà per il viaggio di nozze

Il principe del Galles, Harry, insieme alla sua sposa Meghan Markle

Il nuovo duca e la nuova duchessa del Sussex dovranno attendere qualche giorno prima di partire per la loro luna di miele. Dopo il matrimonio reale, seguito in ogni dove, tra il principe Harry e l’attrice afro-americana Meghan Markle, la coppia di sposini dovrà fare la prima uscita pubblica; e quale occasione migliore se non il compleanno del papà di lui? Proprio oggi ci sarà la festa di compleanno del Principe Charles, un “garden party”, a quanto dice il Telegraph, per i settant’anni del figlio della Regina Elisabetta. La location sarà il giardino di Buckingham Palace in cui il Principe Carlo incontrerà tutti i rappresentanti delle organizzazioni benefiche che presiede. In realtà, il pretendente al trono, Carlo, compirà settanta anni il 14 novembre e non domani, ma la casa reale ha voluto anticipare i festeggiamenti. Per l’occasione il Principe Harry e Meghan Markle faranno la loro prima uscita pubblica, sicuramente, un po’ ruberanno la scena al festeggiato.

DOPO LA FESTA, IL VIAGGIO DI NOZZE

Sono passati pochissimi giorni dal matrimonio reale tra Harry e Meghan, ma i due hanno già una ricca agenda piena di impegni lavorativi. Primo tra tutti l’appuntamento, questo pomeriggio, per celebrare i settant’anni del Principe Carlo. Una festa in giardino, tra chiacchere e tea, per festeggiare, in anticipo di sei mesi, il suo compleanno. Intano è stato svelato l’intero itinerario del famoso e chiacchierato viaggio di nozze. C’è chi, addirittura, confermava che i due avrebbero passato solo pochi giorni lontani da Kensington Palace, ma il The Sun riporta tutti i paesi che il Principe Harry e la duchessa Meghan Markle visiteranno. Immancabile l’Africa, luogo che unisce i due, dove hanno passato i primi giorni da soli, da fidanzati. E infatti partiranno proprio dal Botswana per poi attraversare Hawaii, il Messico e i Caraibi. Un viaggio da sogno, proprio di due reali.

