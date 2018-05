Hawaii Five-0 8/ In prima TV su Rai 2, anticipazioni e trama dei primi 2 episodi (22 maggio)

Hawaii Five-0, le anticipazioni della ottava stagione in onda ancora sulla seconda rete di Casa Rai, ecco la trama dei primi due episodi inediti di stasera.

22 maggio 2018 Valentina Gambino

Hawaii Five-0, anticipazioni ottava stagione

Hawaii Five-0 è terminata la scorsa settimana con la fine della settima stagione. A distanza di sette giorni, la serie televisiva torna a pieno ritmo sulla seconda rete di Casa Rai nella prima serata, con i primi due episodi dell’ottava stagione composta da ben 25 episodi. Negli Stati Uniti si è conclusa il 17 maggio ed è attualmente in onda in Svizzera su RSI LA1. Meaghan Rath, Taylor Wily, Dennis Chun, Kimee Balmilero e Ian Anthony Dale sono stati promossi nel regolare cast della nuova serie, eccovi a seguire la trama e le anticipazioni a partire dalle 21.20. Queste puntate arrivano su Rai2 in prima visione assoluta e racconteranno ancora una volta le avventure della squadra della polizia hawaiana di Ohau. Il primo episodio è intitolato Inferno di fuoco (Fire Will Never Say that It Has Had Enough, in originale) e viene introdotta una new entry del cast. Successivamente all’addio di Chin e Kono, la Five-0 recluta un nuovo membro nella squadra, Tani Rey (Meghan Rath), una ex cadetta cacciata dell’accademia di polizia e ora indaffarata a fare la bagnina.

Hawaii Five-0 8: le prime due puntate, anticipazioni ottava stagione

La new entry e la squadra si metteranno immediatamente a lavoro per cercare Jason Duclair (l’ex pugile e lottatore Randy Couture), un imprudente piromane seriale scappato dal carcere in cui stava scontando la pena dell’ergastolo per via di un attacco informatico ad opera di un hacker (Joey Lawrence). Nel cast di questo episodio, vedremo anche altri nuovi protagonisti della serie: Taylor Wily (l’informatore Kamekona Tupuola), Dennis Chun (il sergente Duke Lukela) e Kimee Balmilero (la dottoressa Noelani Cunha). Nel secondo episodio dal titolo Il miglior amico dell’uomo (Dog Days, in originale), dopo aver salvato la vita di un cane antidroga trovato ferito durante una retata al porto, la squadra Five-0 usufruisce dell’aiuto dell’amico a quattro zampe per scoprire chi ha ammazzato il suo compagno e teso un’imboscata alla squadra delegata di controllare l’intera area. Ed intanto McGarrett riceverà la visita di un ragazzo appena congedato dalla marina, Junior Reigns (Beulah Koale), in cerca di un posto di lavoro, verrà arruolato nella squadra?

