IL CAPITANO MARIA/ Anticipazioni ultima puntata: Riccardo riuscirà a sopravvivere? (finale di stagione)

Il Capitano Maria, anticipazioni del 22 maggio 2018, in prima Tv su Rai 1. Riccardo è in fin di vita a causa di una malattia misteriosa; il piano di Annagreca funzionerà?

Il Capitano Maria, in prima Tv assoluta su Rai 1

IL CAPITANO MARIA, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, martedì 22 maggio 2018, andrà in onda la quarta ed ultima puntata de Il Capitano Maria, in prima Tv assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati ieri: Maria continua le sue indagini sui Patriarca e grazie a Labriola scopre che Guido aveva fornito delle nuove identità a Annagreca e Vitaliano. Intanto, Riccardo continua a frequentare Yuri e Hassan, che lo convince a fare nuovi furti al porto. Luce invece decide di rimanere con Filippo, ma una volta scoperto che la madre la cerca, sceglie di incontrare il Capitano per un'ultima volta. Sa infatti che si tratta di Annagreca e vuole aiutare l'amica, prima di scegliere di unirsi a Tore, il dj dell'Isola che non c'è. Luce preferisce però non dire alla madre dove si trova Annagreca e quale sia il suo prossimo obbiettivo, sicura che la lealtà all'amica sia più importante. Inizia inoltre a ricordare qualche frammento del passato, del giorno dell'incidente del padre. E' confusa riguardo a ciò che è avvenuto prima e ricorda solo che cantavano una delle sue canzoni preferite dell'infanzia, anche se non riconosce la voce. Nel frattempo, Vitaliano decide di andare contro agli ordini della sorella e dopo aver attirato il maggiore dei fratelli Patriarca nel porto, lo uccide sommergendolo al di sotto della merce dello svedese. Annagreca poi fa in modo di modificare le videocamere del porto in modo da far sembrare che la vittima sia uscita dalla zona ancora viva. Maria invece incontra di nuovo Santina per ottenere qualche indizio in più sulla morte di Guido, ma la veggente può solo riferirle che Luce potrebbe sapere qualcosa di più, anche se la ragazzina non ne è consapevole. Intanto, Riccardo segue Yuri fino alle grotte al di sopra del mare, convinti che ci sia qualche tipo di tesoro nascosto. Il bambino russo ha infatti visto Hassan andare avanti e indietro dal posto diverse volte negli ultimi giorni. Una volta all'interno, qualcuno spinge Yuri per terra e si scopre che è Tariq.

Il bambino è stato costretto a nascondersi dai Patriarca e Hassan ha fatto finta di averlo ucciso, portando alla famiglia il cuore di una capra per far credere di averlo ucciso. Luce invece ha un nuovo confronto con Annagreca, perché vuole capire la verità sul passato e la morte di Guido. L'hacker le rivela allora di essere stata aiutata dal padre della ragazza a fuggire dalla mafia e che quel giorno stava trasportando sia lei che il fratello in una zona sicura. E' sicura inoltre che la morte di Guido non sia stata naturale, ma che dietro ci sia lo zampino di Tancredi. Quest'ultimo infatti viene ricattato dallo Svedese, che ha scoperto la verità sulla morte di Vito e lo convince a tornare a capo del clan, offrendogli inoltre un oggetto da dare ad Annagreca. Dopo aver scoperto che i Patriarca stanno per uccidere gli hacker, Maria e Labriola cercano di raggiungere il luogo d'incontro e realizzano troppo tardi che sul posto è presente anche Luce. Tancredi però decide di non sparare contro i ragazzi ed offre invece ad Annagreca una collana da parte dello Svedese, con cui intende creare un accordo. Vitaliano è furioso, ma la sorella gli rivela che vuole uccidere i Patriarca da dentro il clan, assicurandosi prima che i Bambini Perduti siano al sicuro. Ore dopo, Tariq cerca di fuggire con l'aiuto di Riccardo e Yuri, ma Annagreca uccide l'uomo degli aquiloni per impedire che faccia del male ai bambini. I piccoli però iniziano a mostrare i segni di una strana malattia.

ANTICIPAZIONI DEL 22 MAGGIO 2018, EPISODIO 4

Nell'ultima puntata della fiction, Maria dovrà correre contro il tempo per riuscire a salvare la vita di Riccardo e degli altri bambini. L'ultima operazione per i Patriarca li ha costretti infatti a lavorare a contatto con un materiale pericoloso e sembra che si stiano ammalando ad uno ad uno. Al fianco del Capitano ci sarà Dario, che le ha già espresso i propri sentimenti e che la protagonista ha capito alla fine di amare. Nel frattempo, Annagreca continua con il suo piano: sposare Tancredi ed uccidere il clan dal suo interno. Ora che i Bambini Perduti sono liberi da Hassan, la ragazza è convinta di riuscire a portare a termine la sua speciale missione. Non sa tuttavia che anche Tancredi ed il clan hanno obbiettivi diversi e che non intendono sottostare ancora ai voleri dello Svedese, che finora ha gestito la criminalità del porto per conto della sua multinazionale.

