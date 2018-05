IL MIRACOLO/ Anticipazioni puntata 22 maggio: il generale Votta al santuario di Barbana, Sandra in Belgio

Questa sera, martedì 22 maggio, dalle 21.15 su Sky Atlantic HD e Sky Cinema Uno HD vanno in onda due nuovi episodi della serie "Il miracolo" di Niccolò Ammaniti.

22 maggio 2018 Elisa Porcelluzzi

Tommaso Ragno è Marcello, sacerdote in crisi

Questa sera, martedì 22 maggio, alle 21.15 su Sky Atlantic HD e Sky Cinema Uno HD continua la serie “Il miracolo” di Niccolò Ammaniti, che ha ricevuto due premi al Séries Mania: lo Special Jury Prize e il riconoscimento come miglior attore a Tommaso Ragno. Al centro della storia una statuetta di plastica della Madonna che piange sangue, ritrovata durante un’operazione di polizia alla vigilia del referendum che può portare l’Italia fuori dall’Europa. L’evento è inspiegabile ma la sua potenza influenza le vite di coloro che entrano in contatto con questo miracolo. Nei due episodi trasmessi settimana scorsa, il 3 e il 4, il generale Giacomo Votta (Sergio Albelli) va alla ricerca di informazioni e chiede alla biologa Sandra Rodersi (Alba Rohrwacher) di mandare il sangue a Phoenix, dove c’è un laboratorio all’avanguardia. Intanto il Presidente del Consiglio, Fabrizio Pietromarchi (Guido Caprino) e Marcello (Tommaso Ragno) si incontrano di nuovo: il premier è scettico, ma comincia a fare strani sogni e a leggere le questioni politiche come segni di un disegno più grande. Inoltre il premier deve affrontare una crisi con la moglie Sole (Elena Lietti), mentre Clelia (Lorenza Indovina) è disposta a tutto pur di aiutare Marcello, ancora sconvolto dalla visione del miracolo.

Anticipazioni episodi 5 e 6, 22 maggio

Stasera andranno in onda gli episodi 5 e 6 della serie “Il miracolo”. Nel quinto episodio proseguono le indagini sul sangue che continua a sgorgare dalla statua della Madonnina. Dopo aver ottenuto la mappatura del genoma da Phoenix, le ricerche del generale Votta (Sergio Albelli) si spostano sul santuario di Barbana da dove sembra arrivare la statuetta. La situazione della famiglia Pietromarchi è sempre più complicata: Fabrizio (Guido Caprino), che continua a perdere consensi, vorrebbe che Sole (Elena Lietti) chiedesse scusa pubblicamente per la scenata al centro commerciale. Nell’episodio 6, anche il primo ministro inizia ad avere strane visioni. Sandra (Alba Rohrwacher) continua a indagare e le sue scoperte la portano fino in Belgio, alla ricerca dell’individuo a cui apparterebbe il sangue che sgorga dagli occhi della Madonnina. Mentre Marcello (Tommaso Ragno) è ancora in crisi e Clelia (Lorenza Indovina), preoccupata per lui, inizia a pedinarlo.

© Riproduzione Riservata.