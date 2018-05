Il Segreto/ Anticipazioni 22 maggio: la scelta di Saul, Julieta o Francisca?

Il Segreto, anticipazioni 22 maggio: Francisca mette Saul di fronte ad una scelta, lei o Julieta. Cosa farà il ragazzo sentendosi in colpa per quello che è successo alla Montenegro?

22 maggio 2018 Stella Dibenedetto

I colpi di scena non mancano mai nelle puntate de Il Segreto, la soap opera spagnola che, ormai da anni, è entrata nella quotidianità del pubblico italiano. Oggi, martedì 22 maggio, alle 16.30 su canale 5, gli abitanti di Puente Vejo tornano in onda per stupire ancora una volta i telespettatori. Saul, dopo aver capito di amare Julieta, ha deciso di parlarne con Francisca che, di fronte alla rivelazione del ragazzo, ha perso letteralmente la testa. Dopo la discussione, profondamente scossa, la Montenegro ha avuto un ictus. Raimundo, prima di accompagnarla in ospedale, ha ordinato a Saul e Prudencio di occuparsi della villa. Con Francisca ko, Carmelo e Severo hanno che è arrivato il momento di mettere in atto il loro piano. Dopo la partenza di Huertas e Camila, Aquilino, inoltre, ha deciso di smantellare Los Manantiales, ma si è ritrovato di fronte la rabbia di Gracia, Adela e Candela che sono pronte a tutto per ostacolarlo.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 22 MAGGIO: LA SCELTA DI SAUL

Francisca è in ospedale e manda a chiamare Saul che si sente profondamente in colpa, convinto che l’ictus della Montenegro sia stato causato da lui. Il ragazzo, seguendo il consiglio di Raimundo, ha confessato a Francisca di amare Julieta ed ora sembra pentirsene. Abituata a gestire sempre tutto e a vedere le persone che la circondano ad obbedirle, la confessione di Saul ha scombussolato a tal punto la Montenegro che non è riuscita a reggere il colpo. Nonostante sia in ospedale, la signora di Puente Vejo non ha alcuna intenzione di arrendersi e mette Saul di fronte ad una scelta convinta di poter ribaltare la situazione a sua favore. Saul dovrà così scegliere tra la fedeltà alla Montenegro e l’amore per Julieta. Cosa farà Saul? S’inchinerà al valore della signora o deciderà di seguire il suo cuore riprendendosi Julieta e ciò che potrebbe essere il loro futuro?

