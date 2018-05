Il capitano Maria 2/ Anticipazioni: ci sarà la seconda stagione? Gli ascolti dicono di sì

Anticipazioni Il capitano Maria 2: la seconda stagione ci sarà? Gli ottimi ascolti e la trama della fiction sono un ottimo indizio, ma manca l'annuncio ufficiale. Arriverà presto?

22 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Il capitano Maria

Oggi, martedì 22 maggio, in prima serata su Raiuno, va in onda l’ultima puntata de Il capitano Maria, la fiction con Vanessa Incontrada che ha ottenuto grandissimo successo incollando davanti ai teleschermi incollando circa sei milioni di telespettatori e che lascia ben sperare per la realizzazione della seconda stagione. Un risultato che conferma il successo della Rai nelle fiction di cui Vanessa Incontrada è sicuramente la regina. Il capitano Maria racconta la storia di una donna, di una madre e di un capitano dei carabinieri che, dopo essersi allontanata dalla sua città per superare la morte del marito, decide di tornare per essere più vicino ai figli. Il ritorno a Bari riporta a galla vecchi fantasmi e dettagli del suo passato. Oltre a fare i conti con la sua vita, il capitano Maria Guerra si ritrova a dover risolvere una serie di casi molto complicati che, tuttavia, come ha anticipato l’attore Andrea Bosca che interpreta Enrico Labriola, si risolveranno nell’ultima puntata. La seconda stagione, dunque, ci sarà? I motivi per pensare ad un rinnovo ci sono tutti.

IL CAPITANO MARIA 2: PRESTO L’ANNUNCIO DELLA SECONDA STAGIONE?

Oltre agli ottimi ascolti, anche la trama de Il Capitano Maria rappresenta un buon motivo per credere che possa esserci una seconda stagione. Come ha spiegato Andrea Bosca, infatti, pur essendoci un finale che risolverà i misteri che hanno animato la fiction, i personaggi hanno subito un’evoluzione che potrebbe spingere gli sceneggiatori a capire come potrebbero svilupparsi tutti i personaggi. Vanessa Incontrada, invece, non si sbilancia. Francesco Colella, attore che nella ficiton interpreta Tancredi Patriarca il quale ha sottolineato come la fiction non sia stata scritta con l’intento di realizzare un seguito. Nonostante gli ottimi ascolti, comunque, la brutta sorpresa per i fans potrebbe essere dietro l’angolo. Già in passato, infatti, la fiction Un’altra vita, interpretata dalla stessa Vanessa Incontrada e da Daniele Liotti, nonostante l’incredibile successo, non ha mai avuto un seguito. I fans, naturalmente, sperano che non accada la stessa cosa con Il capitano Maria.

