L'INDIANA BIANCA/ Su Rete 4 il film con Vera Miles (oggi, 22 maggio 2018)

L'indiana bianca, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 22 maggio 2018. Nel cast: Vera Miles, Guy Madison e Frank Lovejoy, alla regia Gordon Douglas. La trama del film nel dettaglio.

22 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film western nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST VERA MILES

Il film L'indiana bianca va in onda su Rete 4 oggi, martedì 22 maggio 2018, alle ore 16.50. Una pellicola western (dal titolo originale: The Charge at Feather River) che è stata diretta nel 1953 da Gordon Douglas. La maggiore particolarità di questo film è che è stato girato in formato stereoscopico, vale a dire una sorta di primitivo 3D. L'attrice protagonista è Vera Miles, che veste i panni di Jennie, una delle due ragazze rapite dagli indiani. Del cast fanno parte anche Guy Madison (Miles Archer), Frank Lovejoy (il sergente Charlie Baker) e Helen Westcott (Anne, la sorella di Jennie). Il film è stato prodotto e distribuito dalla Warner Bros e la sua sceneggiatura prende spunto da parecchi film western precedenti. Vera Miles, che in questo film recita il ruolo di Jennie, è un'attrice classe 1929 che ha recitato in moltissimi film western, tra i quali il celebre Sentieri Selvaggi (The searchers, 1956) di John Ford, con John Wayne, ma anche in alcuni film di Hitchcock tra i quali il famoso Psycho (1960). Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

L'INDIANA BIANCA, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Jennie e Annie McKeever sono due ragazze che, durante la Guerra di Secessione, sono state rapite dagli indiani. Al termine del conflitto ad un ex soldato, Miles Archer, viene affidato il compito di ritrovarle in quanto sono state avvistate e ci sono buone speranze di trovarle ancora in vita. All'inizio l'uomo non vorrebbe accettare l'incarico, ma poi conosce il fratello delle due ragazze e decide di partire in direzione del villaggio indiano dove si presume si trovino le sorelle McKeever, a capo di un piccolo drappello di uomini. In effetti Jennie e Anne sono ancora vive, ma nessuna delle due vuole abbandonare gli indiani, la prima perché ha ormai sposato il loro stile di vita, e sta anche per sposare uno di loro, la seconda perché prova vergogna di quello che le è stato fatto e non se la sente di tornare a vivere tra la sua gente.

