LA NOTTE DEL GIUDIZIO - ELECTION YEAR/ Su Italia 1 il film di James DeMonaco (oggi, 22 maggio 2018)

La notte del giudizio, il film in onda su Italia Uno oggi, martedì 22 maggio 2018. Nel cast: Frank Grillo e Mykelti Williamson, alla regia James DeMonaco. La trama del film nel dettaglio.

22 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Italia 1

NEL CAST FRANK GRILLO E ED ELIZABETH MITCHELL

Il film La notte del giudizio va in onda su Italia 1 oggi, martedì 22 maggio 2018, alle ore 23,50. Il film è stato girato nel 2016 da James DeMonaco, che ne è anche lo sceneggiatore e fa parte di una trilogia di cui rappresenta il terzo e ultimo capitolo. Il primo è del 2013 e si intitola La notte del giudizio (The Purge); il secondo è uscito nelle sale nel 2014 e si intitola Anarchia (The Purge: Anarchy). Gli attori protagonisti sono Frank Grillo (Leo Barnes), Elizabeth Mitchell (Charlie Roan), Mykelti Williamson (Joe Dixon) e Joseph Julian Soria (Marcos). Le riprese si sono svolte a Rhode Island e Providence. Costato 10 milioni di dollari, il film ne ha incassati nel complesso 118 milioni. La casa del senatore che viene usata come set del film è la stessa usata per il telefilm House of Cards, ed è quella in cui alloggia Frank Underwood. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA NOTTE DEL GIUDIZIO - ELECTION YEAR, LA TRAMA DEL FILM

Il film è ambientato in un futuro distopico, dove ogni anno il governo americano bandisce una giornata, chiamata Lo Sfogo, in cui le persone possono commettere impunemente qualunque tipo di reato, anche l'omicidio, senza subire conseguenze. Ufficialmente questo servirebbe per permettere alla popolazione di sfogarsi, in realtà lo scopo è di eliminare la parte di popolazione più debole e indifesa. Nel 2022 Lo Sfogo avviene a poche settimane dalle elezioni presidenziali, la senatrice Charlie Roan promette che, se verrà eletta, eliminerà la barbara pratica dello Sfogo. Questo non piace a molti e quindi le sue guardie del corpo temono che proprio Lo Sfogo verrà usato per uccidere Roan senza che poi nessun colpevole verrà punito. Così si preparano a proteggerla ad ogni costo.

