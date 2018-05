La Vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 22 maggio: i protagonisti de Il Capitano Maria in studio?

Marco Liorni e Francesca Fialdini sono pronti a lanciare la nuova puntata de La Vita in diretta tra cronaca, gossip e interviste. Chi sarà in studio e quali saranno i temi di oggi?

22 maggio 2018 Hedda Hopper

La vita in diretta

Quali interviste andranno in onda oggi, 22 maggio, nella nuova puntata de La Vita in diretta? Bocche cucite sulle anticipazioni e sui temi della giornata ma sicuramente non mancheranno gli ospiti vip proprio come è successo ieri con Pippo Baudo in studio pronto a parlare dei suoi primi sessant'anni di televisione. A poche ore dalla messa in onda né Marco Liorni e né Francesca Fialdini hanno rivelato niente su quello che vedremo ma sicuramente largo spazio sarà dato alla formazione del Governo che tarda ad arrivare, ci sarà tanta cronaca e anche il gossip e le interviste esclusive che la conduttrice tenterà di condurre sempre al meglio. Il pubblico social, intanto, continua a commentare la possibilità che Marco Liorni presto ceda il posto a Tiberio Timperi, come andranno gli ascolti e quale sarà la reazione del pubblico agli inizi della prossima edizione del programma?

GLI ASCOLTI DELLA PUNTATA DI IERI

Anche ieri La Vita in Diretta ha raggiunto i risultati sperati segnando gli stessi ascolti dei giorni scorsi. La prima parte, La Vita in diretta informa, segna come sempre gli ascolti più bassi dell'intera puntata e, in particolare, ha tenuto incollati davanti allo schermo 1.447.000 spettatori e uno share del 12.6% mentre nella seconda parte, quella più "popolare" il programma registra 1.767.000 telespettatori con il 15.9% di share. Risultato che ha permesso il rinnovo del programma ma che, sicuramente, sono sempre più bassi di quelli registrati da Barbara D'urso e Pomeriggio 5. I fan sperano che oggi possa andare meglio magari con ospiti in studio i protagonisti de Il Commissario Maria che si conclude proprio oggi su Rai1.

© Riproduzione Riservata.