Lucia Bramieri/ Sarà la prossima eliminata? Minaccia più volte il ritiro... (Grande Fratello 2018)

Lucia Bramieri, Grande Fratello 15

Lucia Bramieri è sempre più sicura di essere la prossima eliminata del Grande Fratello 15. La milanese non ha avuto vita facile anche questa settimana e sono stati tanti i momenti di sconforto, soprattutto dovuti ai diversi litigi registrati con Danilo Aquino. Nelle ultime ore i due sembrano però aver raggiunto un equilibrio: non parlarsi può essere una soluzione ottimale per entrambi. Del resto la Bramieri può contare sulla forte amicizia con Simone Coccia Colaiuta, l'unico che dimostra di avere sempre un pensiero in più nei suoi confronti. Anche se l'ex spogliarellista ha cercato di consolarla, nelle ultime ore Lucia è scoppiata in lacrime ed ha sottolineato di voler abbandonare il gioco. La pressione di essere in nomination è fin troppa e come già accaduto ad altri concorrenti, è proprio in questa settimana che sono emerse le sue tante fragilità. Asciugate le lacrime anche grazie a Simone, la milanese continua però a pensare di essere la sfavorita al televoto. Anche per questo non riesce a credere alle parole di Coccia ed alla possibilità di arrivare fino alla finale. In previsione di un addio, la Bramieri e l'ex spogliarellista hanno avuto modo però di condividere un bacio. Non si tratta di un gesto voluto, ma parte della scenetta che li ha visti nei panni di Robin Hood e Lady Marian, ma di certo un bel momento ed un ricordo importante per la milanese.

MINACCIA PIÙ VOLTE IL RITIRO, SOLO UNA TATTICA?

Il Grande Fratello 2018 potrebbe presto vivere l'uscita di Lucia Bramieri. La concorrente non ha tutti i torti nel credere di essere sfavorita agli occhi del pubblico, se messa a confronto con Simone Coccia Colaiuta e Danilo Aquino. Il primo è riuscito a stare a galla in ben due nomination ed il secondo sembra in qualche modo riuscire a salvarsi in extremis. Forse il pensiero della milanese è dovuto al suo ruolo nella Casa, oltre che alla distanza d'età che la separa ancora di molto dal resto del gruppo. Considerando la presenza di due coppie nel reality, di cui forse una appena scemata, Lucia Bramieri si vede spesso sola e priva di quella protezione che potrebbe darle un alleato forte. Del resto la milanese non ha fatto nulla per farsi ben volere dagli altri concorrenti, riuscendo invece a scatenare spesso qualche conflitto. Il suo gioco all'interno del reality è stato di pura sopravvivenza ed ora i risultati iniziano a farsi sentire. La stessa concorrente tra l'altra ha manifestato in più di un'occasione la volontà di uscire dalla Casa, anche se forse proprio per questo per lei potrebbe essere un vantaggio riuscire a sconfiggere i rivali al televoto.

SARÀ ELIMINATA AL TELEVOTO?

Se le previsioni dei bookmaker dovessero avere ragione, Lucia Bramieri dovrà dire addio al Grande Fratello 2018. La milanese è infatti fra i sfavoriti alla vittoria finale e forse è riuscita a rimanere nel gioco solo grazie alle tante espulsioni e litigi forti che sono avvenuti nel reality. Se i pronostici dovessero fallire, la Bramieri deve rimettersi in gioco nel vero senso della parola. Ha trascorso infatti l'ultima settimana più sul divano che in modo attivo e questo non le permette infatti di farsi conoscere. Certo potrebbe essere tutto dovuto all'effetto nomination, ma sembra che il suo vero gioco non sia mai decollato fin dall'inizio del programma. Cercare alleati nel gruppo è quasi impossibile a questo punto e l'unica chance che le rimane è riuscire ad attirare l'interesse del pubblico. La Bramieri del resto ha molto da raccontare del suo passato, eppure sembra che abbia chiuso i rubinetti già da diverso tempo. Gli altri concorrenti hanno manifestato spesso un forte interesse per il suo vissuto ed è un punto a favore che la milanese non ha mai sfruttato fino in fondo.

