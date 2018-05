Lucia Orlando/ La fine della storia con Filippo segna l'addio al programma? (Grande Fratello 2018)

Lucia Orlando, la fine della storia d'amore con Filippo Contri segna l'addio al programma di Canale 5? Le evoluzioni di queste ultime settimane frenano la ragazza. (Grande Fratello 2018)

Lucia Orlando, Grande Fratello 2018

Lucia Orlando sta affrontando uno dei momenti più difficili del suo Grande Fratello 15. Filippo Contri ha infatti deciso di mettere la parola fine alla loro storia d'amore, anche se non è chiaro se la situazione potrà cambiare nel corso delle prossime ore. Dopo aver ricevuto l'addio dal romano, Lucia ha infatti confidato a Danilo Aquino e Veronica Satti di non essere sicura di voler chiudere il rapporto con il romano. Ci sono molti punti a sfavore di Filippo agli occhi della commessa, soprattutto il fatto di non essere compresa. Danilo infatti riesce a comprendere ogni sua espressione e variazione di umore, cosa che Filippo sembra non essere riuscito a fare in nessuna occasione. Le insicurezze della romana inoltre riguardano il futuro che potrebbe avere con il Superbono, una volta usciti dalla Casa. Forse manca una certa intimità che nel reality viene messa in secondo piano, a causa della presenza delle telecamere, anche se per Lucia i problemi sono altri. Durante una chiacchierata con Danilo, la ragazza ha infatti sottolineato come in realtà fosse poco convinta nella love story con Filippo fin dall'inizio. Le possibilità che Lucia faccia retromarcia o convinca il Superbono a tornare sui suoi passi sono comunque alte: la commessa è convinta di non essere riuscita ad avere un chiarimento significativo.

UN CARATTERE FRAGILE

Il Grande Fratello 2018 per ora ha messo in evidenza le fragilità di Lucia Orlando, che ha perso il sorriso ormai da diverso tempo. Sono tante le batoste vissute nella Casa, a partire dall'eliminazione di Baye Dame Dia. Anche se il carattere di Lucia non è mai esploso in tutta la solarità, i momenti interessati da sorrisi e scherzi sono ormai scemati del tutto. Anche il suo rapporto con Filippo Contri le ha creato più complicazioni che emozioni, anche se la commessa riconosce al ragazzo delle forte qualità. Non è chiaro tuttavia quanto le dinamiche della Casa stiano influenzando l'umore della romana e quanto invece derivi proprio dal suo carattere. Lucia ha infatti ammesso ad Alberto Mezzetti di svegliarsi spesso di malumore e di riuscire di solito a superare tutto con le sue sole forze. In questo caso trovarsi all'interno di un gruppo non gioca a vantaggio della Orlando, che quindi non riesce a sollevarsi in tempi brevi. In tutto ciò non bisogna dimenticare che anche l'umore nero del resto dei concorrenti influisce parecchio sulla negatività della ragazza, che non trova validi spunti per sorridere.

IL GIOCO PER LEI È FINITO?

Lucia Orlando potrebbe aver già terminato la sua esperienza al Grande Fratello 2018 prima ancora della fine del reality. La sensazione è che la commessa sia stata limitata dalla love story con Filippo Contri, nata in modo inaspettato e forse in un momento sbagliato del suo gioco. Se il Superbono non fosse entrato nella sua vita, forse Lucia sarebbe riuscita a farsi conoscere di più dal resto del gruppo. Rimangono infatti ancora molte le incognite sul suo vissuto, dal passato fino al presente. L'unica cosa chiara è ciò che vuole in un rapporto: libertà e uguaglianza, oltre ad attenzioni. Filippo è di certo attento ai suoi bisogni, ma in un modo diverso da come vorrebbe la commessa. Arrivati a questo punto del programma e vista la rottura, ancora in forse, Lucia ha la possibilità di giocare davvero a carte scoperte. Non bisogna dimenticare infatti che il vantaggio ottenuto finora è solo collegato alla sua storia d'amore con Contri: una volta finita l'avventura romantica, il pubblico deciderà comunque di portarla avanti?

