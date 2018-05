Lucia e Veronica si sono baciate/ Grande Fratello 2018, un modo per consolarsi o qualcosa di più?

22 maggio 2018 Hedda Hopper

Il bacio di Veronica e Alessia

Bacio saffico al Grande Fratello 2018 tra Lucia e Veronica che si tengono mano per mano e poi si baciano in giardino faceno subito discutere sui social e sul web. Le due sono molto amiche e sono legate sin dal loro arrivo nella casa tanto da aver fatto subito comunella anche con Baye Dame (mitiche le lacrime spese dalle due durante la sua squalifica e l'abbandono della casa) ma da lì a provare una certa attrazione nessuno ci avrebbe mai scommesso almeno fino a ieri. La bella Lucia è stata lasciata libera da Filippo Contri che ha deciso di rompere con lei per darle la possibilità di pensare e vivere al meglio questo Grande Fratello senza sentirsi forzata a provare qualcosa per lui o lasciarsi andare. La bella Lucia ieri si è data alle lacrime almeno fino a che non si è consolata proprio con l'amica.

IL BACIO TRA LUCIA E VERONICA

Le due erano stese in giardino, mano nella mano, pronte a guardare il cielo e parlare delle ultime novità fino a quando proprio la bella Lucia non si è voltata verso l'amica e le ha dato un bacio guardandola dritto negli occhi. E' inutile dire che non sono mancati i commenti social sia per il fatto che Veronica, fino ad annuncio ufficiale, è fidanzata fuori dalla casa con Valentina, ma anche per via di Lucia che non si è mai lasciata andare con Filippo forse perché interessata alla coinquilina? C'è chi pensa che possa essersi trattato solo di un momento di debolezza finito poi con questo bacio, le due dovranno parlarne nella diretta di questa sera?

