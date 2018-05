Luigi Mario Favoloso/ Nina Moric e la maglietta sessista: non si placano le polemiche (Grande Fratello 2018)

Luigi Mario Favoloso è tornato insieme a Nina Moric? La crisi continua e le polemiche per la maglietta con al scritta sessista. L'attacco di Selvaggia Lucarelli (Grande Fratello 2018)

Luigi Mario Favoloso, Grande Fratello 2018

Espulso dal Grande Fratello 2018, Luigi Mario Favoloso è stato ospite come previsto della scorsa puntata di Domenica Live. Prima di affrontare il fuoco incrociato di Patrizia Bonetti e Mariana Falace, l'ex concorrente ha voluto spendere qualche parola sul suo rapporto attuale con Nina Moric. Non si sa infatti se la modella lo abbia perdonato, dopo aver accettato che uscisse dalla Casa per seguirla e prima che venisse annunciata l'espulsione del napoletano. Favoloso ha infatti parlato di chiarimenti in corso, che potrebbero portare ad un rafforzamento del rapporto con la Moric oppure ad un distacco definitivo. Marcia indietro invece sull'affaire del bacio strappato a Mariana, con il dubbio che fra i due possa essere effettivamente scattato qualcosa. Per Vladimir Luxuria, la modella infatti avrebbe dovuto denunciare l'approccio di Luigi senza attendere oltre, mentre il diretto interessato ha affermato più di una volta non solo di non aver baciato la Falace, ma persino di non aver cercato davvero di farlo. Parole che vanno quindi in senso contrario rispetto alla sua precedente ammissione, in cui aveva confermato di aver voluto mettere alla prova la modella solo per dimostrare agli altri concorrenti che non ci fosse alcun interesse da parte della ragazza. Il risultato è ancora una volta piuttosto evidente: Favoloso è riuscito a togliersi dalla faida in corso, lasciando il compito alla napoletana ed alla Bonetti di scannarsi a vicenda.

LUIGI FAVOLOSO CHIEDE SCUSA A TUTTE LE DONNE

Luigi Favoloso ha fatto marcia indietro rispetto al comportamento avuto al Grande Fratello 2018 ed ha deciso di scusarsi con tutte le donne che potrebbe aver offeso. L'atteggiamento dell'ex concorrente ha sollevato infatti un'ondata di polemiche sui social, da parte di uno stuolo di fan che hanno richiesto la sua espulsione ben prima che avvenisse davvero. Le scuse del napoletano riguardano soprattutto la frase sessista che ha spinto gli autori a prendere una decisione pesante sulla sua presenza in Casa, imponendogli l'uscita immediata. A Domenica Live, Luigi ha deciso di fare ammenda con la conduttrice e con tutte le donne, consapevole di aver fatto un grosso errore. Nessuna menzione però su Selvaggia Lucarelli e quanto contestato dalla giornalista de Il Fatto Quotidiano, che negli ultimi giorni ha scoccato frecciate sia nei confronti di Barbara d'Urso che in quelli di Favoloso. A Sabato Italiano, la Lucarelli ha già avuto modo di anticipare che denuncerà l'ex gieffino per la frase sessista, un motivo in più per cui la d'Urso potrebbe aver imposto al napoletano di fare silenzio assoluto su quanto sta accadendo negli ultimi giorni. Del resto Luigi ha dovuto difendersi anche su altri fronti, date le accuse di Mariana Falace a Domenica Live. La modella ha infatti confermato che il ragazzo le avrebbe chiesto più volte di andare in confessionale insieme, subito dopo il famoso tentativo di baciarla, sicura che volesse tentare ancora una volta a fare il passo falso. Anche in questo caso Favoloso ha smentito tutto, sottolineando invece di averle chiesto di appartarsi per chiarire quanto accaduto anche di fronte agli autori.

© Riproduzione Riservata.