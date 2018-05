MARIANA FALACE/ Eliminata dal Grande Fratello 2018: rientrerà per un confronto?

Mariana Falace, ex protagonista del Grande Fratello 2018, è ancora al centro del gossip a causa del bacio negato a Luigi Favoloso. Cosa succederà questa sera nel corso della diretta?

22 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Mariana Falace

Ospite di Pomeriggio 5, Mariana Falace, ormai lontana dalle dinamiche della casa del Grande Fratello 15, ha ripercorso ancora una volta il bacio (non) dato a Luigi Favoloso, una vicenda che continua a scaldare i principali salotti di Canale 5 e che è ancora contornata da un alone di mistero. “A Luigi Favoloso gli rodeva il mio rapporto con Alberto”, ha dichiarato qualche ora fa la Falace nel programma pomeridiano di Barbara D’Urso, ribadendo, ancora una volta, la sua totale estraneità nei fatti: “Favoloso come sapeva che fra la tenda e l’ingresso non c’è una telecamera? Quando la volpe non arriva all’uva dice che è acerba. Con me non c’è riuscito!”. E a chi le ha contestato il fatto di non essersi ribellata al tentativo di lui di baciarla, ha rivelato di non aver voluto dire nulla sul bacio mancato per non finire in “un triangolo amoroso” (quello che comprendeva anche Nina Moric) nel quale non aveva alcuna voglia di inserirsi. Tuttavia, secondo il pubblico in sala, i fatti deporrebbero a suo sfavore, anche se lei, certa che Favoloso abbia portato a galla la questione poiché ”abituato a ottenere tutto”, non vuole passare come la ruba-fidanzati di turno: “Io non ho fatto la gatta morta con nessuno”.

RAFFAELE REA: "DOPO L'ESTATE LEI VERRÀ A VIVERE A ROMA"

A dispetto del suo rapporto con Raffaele Rea, una relazione che va avanti ormai da due anni, Mariana Falace non ha nascosto di aver avuto attrazione per un'altra persona, con la quale avrebbe di recente avuto una liaison durata ben quattro mesi. A mettere in discussione il suo rapporto sentimentale, anche le due frequentazioni nella casa del Grande Fratello 15, la prima con Luigi Favoloso (con il quale ci sarebbe stato un bacio) e la seconda con Alberto Mezzetti, concorrente con il quale ha avuto un breve flirt poco prima di essere eliminata. D'altra parte, Mariana Falace ha definito la sua relazione con Rea come un “vaso con una crepa insanabile”, tanto da rivolgere diverse volte le sue attenzioni altrove. Oggi, però, la coppia appare nuovamente serena e Rea, in un video messaggio a Domenica Live, ha rivelato che nel suo cuore non vi è più traccia di quella crisi: "Mi ha dato delle spiegazioni, ma rimane una piccola piaga da risanare. Abbiamo un progetto (...) sicuramente dopo l'estate lei verrà a vivere a Roma. Per quanto riguarda il matrimonio (...) se le cose vanno come ci eravamo promessi è qualcosa che accadrà".

IL BACIO (NON) DATO A LUIGI FAVOLOSO

Anche se ormai fuori dalle dinamiche del Grande Fratello 15, Mariana Falace è ancora protagonista delle principali polemiche del reality a causa della sua intromissione nella liaison tra Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti. Ospite di Domenica Live, l’ex gieffina ha chiarito la sua totale estraneità nella vicenda, rivelando di non aver mai provato alcun tipo di attrazione nei confronti dell'ex di Nina Moric: "Tra me e Luigi Favoloso non c'è stato mai niente, non mi è mai piaciuto, era semplicemente un amico di Napoli con cui avevamo un amico in comune", ha dichiarato la Falace nel salotto di Barbara D’Urso, dove poco dopo ha ribadito il suo scarso interesse nei confronti di Favoloso, nonostante le immagini in puntata abbiano mostrato ben altro: "Non ci sarà mai nulla, non sono mai andata dietro a Luigi. Una volta mi sono stesa sulle sue gambe a dormire". E sul discusso bacio avvenuto in confessionale non ha dubbi: "Il bacio in confessionale non c'è mai stato! (...) È un bugiardo (Luigi Favoloso, ndr). Il giorno dopo mi ha chiesto altre due volte di andare in confessionale e io gli ho risposto di no tutte le volte!"

