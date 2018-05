MAVERICK/ Su Iris il film con Mel Gibson e Jodie Foster (oggi, 22 maggio 2018)

Maverick, il film in onda su Iris oggi, martedì 22 maggio 2018 alle ore 21,00. Nel cast: James Garner, Mel Gibson e Jodie Foster, alla regia Richard Donner. La trama del film nel dettaglio.

22 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST ANCHE MEL GIBSON

Il film Maverick va in onda su Iris oggi, martedì 22 maggio 2018 alle ore 21.00. Una pellicola western del 1994 che è stata diretta da Richard Donner (Superman, I Goonies, Arma letale) e interpretata da James Garner (Le pagine della nostra vita, La grande fuga, Space cowboys), Mel Gibson (Braveheart - Cuore impavido, Hacksaw ridge, la saga di Arma letale) e Jodie Foster (Il silenzio degli innocenti, Taxi driver, Sotto accusa). Il film è tratto da una popolare serie tv andata originariamente in onda fra il 1957 e il 1961. James Garner, protagonista storico della serie, è presente anche nella pellicola e interpreta qui lo sceriffo. Il posto di protagonista è qui invece stato preso da Mel Gibson. Ecco nel dettaglio la trama del film.

MAVERICK, LA TRAMA DEL FILM

Bret Maverick (Mel Gibson) è un giocatore di poker professionista. Venuto a sapere di un torneo con in palio mezzo milione di dollari, Maverick decide di parteciparvi, ma non ha i soldi per la quota d'iscrizione. L'uomo comincia così a far visita a diversi personaggi che gli devono dei soldi, al fine di racimolare la somma richiesta. Mentre si sta recando al torneo Maverick ha l'occasione di conoscere Lo Spagnolo (Alfred Molina) e Annabelle Bransford (Jodie Foster), altri giocatori con la sua stessa meta. A loro si affianca anche lo sceriffo Zane Cooper (James Garner), assoldato dall'organizzatore del torneo per vigilare che la competizione si svolga onestamente. Fra lui e Maverick nasce subito una sincera e reciproca antipatia. Lo svolgimento del torneo riserva però moltissime sorprese. Maverick si aggiudica la somma in palio, ma appena conclusi i giochi Lo Spagnolo cerca di assassinarlo a tradimento. Lo sceriffo Cooper riesce ad impedire l'omicidio, ma subito dopo si dà alla fuga con il monte premi. Il Commodoro Duvall (James Coburn), organizzatore del torneo, decide di lanciarsi all'inseguimento dello sceriffo ladro, ma è lo stesso Maverick a dissuaderlo, visto che ormai considera perso il suo mezzo milione di dollari. Qualche notte dopo Cooper e il Commodoro si incontrano lontano da occhi indiscreti. In realtà sono padre e figlio ed hanno organizzato tutto per potersi spartire il malloppo. In realtà, però, i colpi di scena non sono ancora finiti.

