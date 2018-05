Mariano Catanzaro lascia il trono?/ Uomini e Donne, le reazioni di Eleonora e Valentina

Mariano Catanzaro non rispetta le regole di Uomini e Donne e dopo l'ultima segnalazione, le sue corteggiatrici hanno abbandonato lo studio. Ecco le reazioni di Eleonora e Valentina

Mariano Catanzaro, tronista di "Uomini e donne"

Si cela un grande mistero attorno alle decisioni che prenderà il tronista Mariano Catanzaro o che prenderanno le sue corteggiatrici durante la nuova puntata di “Uomini e Donne”. La puntata, dopo la scelta di Nilufar, non è terminata, anzi, numerosi saranno i colpi di scena e le emozioni che andranno in onda proprio oggi. A seguire la scelta di Nilufar ci sarà il blocco di Sara Affi Fella che racconterà di essere pronta per prendere la sua decisione e di voler scegliere tra Lorenzo e Luigi. Infine si parlerà di Mariano Catanzaro, il tronista napoletano, che durante i mesi di registrazione ha deluso redazione e corteggiatrici. Numerose sono state le segnalazioni che lo hanno visto protagonista, scatenando persino l’ira della padrona del dating show, Maria De Filippi. Mariano ha un trono in bilico, una situazione che abbiamo visto pochissime volte durante “Uomini e Donne” e infatti non si sa ancora se il napoletano riuscirà mai ad arrivare a una scelta.

LA SEGNALAZIONE

Alle 14.45 riprende la puntata del trono classico di “Uomini e Donne” e finalmente si scopriranno le sorti del trono di Mariano Catanzaro. La scorsa puntata era corso fuori dallo studio a recuperare le due corteggiatrici perché furiose avevano assistito a una nuova segnalazione. Mariano, infatti, era stato visto in una famosa discoteca e in quel frangente anche in atteggiamenti intimi con un’altra ragazza. Così la giovane ha deciso di presentarsi al programma e senza farsi vedere né dal pubblico, né da Mariano, ha raccontato, in una sala dello studio, ciò che è accaduto con Mariano, alle due corteggiatrici, Eleonora e Valentina. Le corteggiatrici non hanno accettato la nuova presa in giro organizzata da Mariano e hanno deciso di lasciare lo studio. Mariano Catanzaro, ha così capito, di non riuscire mai ad arrivare a una scelta e incontra privatamente entrambe le ragazze.

LA REAZIONE DI ELEONORA E DI VALENTINA

Il trono di Mariano sembra proprio non voler concludersi nel modo più appropriato. È stato un percorso sui generis, quello portato avanti dal ventiquattrenne napoletano, già conosciuto al pubblico di “Uomini e Donne” per aver corteggiato altre troniste. Questa volta, seduto sul trono, è lui, ma sembra non essere in grado di gestire la situazione. Due le corteggiatrici che sono per lui, Eleonora e Valentina, una più esuberante, l’altra più intimorita. La scorsa puntate erano uscite dallo studio, furiose, dopo una nuova segnalazione che vedeva Mariano protagonista. Oggi, nella nuova puntata, in seguito alla scelta di Nilufar, vedremo cosa è accaduto. Mariano va a trovare in camerino Valentina, i due parlano e infine Mariano scoppia in lacrime scoprendo che lei non avrà intenzione di presentarsi durante l’esterna. La seconda, Eleonora, consiglia a Mariano di scegliere Valentina e in seguito abbandona lo studio. Come si comporterà Mariano? Dal web si dice che lascerà il programma senza prendere nessuna decisione.

