Matteo Gentili / Tutto finito con Alessia Prete? L'ombra di Paola Di Benedetto (Grande Fratello 15)

Matteo Gentili ha trovato il suo equilibrio al Grande Fratello 2018, ma sembra che la strada con Alessia Prete sia ancora lunga. La ragazza ha manifestato infatti negli ultimi giorni un grande sconforto per la loro storia d'amore in corso, dovuto a dubbi ed incertezze. A nulla serve che il calciatore cerchi di tranquillizzare la ragazza: per qualche motivo le sue parole non sono sufficienti per calmare la modella e renderla più sicura del loro rapporto. Del resto il ragazzo ha avuto modo di affrontare spesso le incrinature della sua storia con Alessia, sempre più spesso negli ultimi tempi, ed ancora una volta ha dimostrato grande fermezza e consapevolezza dei propri sentimenti. Anche per questo il litigio con la ragazza è durato molto poco, come tutti gli altri avvenuti in precedenza. Il dubbio di Alessia è infatti che la loro stora d'amore possa finire una volta usciti dalla Casa ed a nulla servono i tentativi di Matteo di mettere a tacere i suoi dubbi. Potrà dimostrare la verità solo quando il programma sarà davvero finito, anche se non è chiaro come i due potranno riuscire a colmare la distanza che li divide, a causa delle città in cui vivono.

SEMPRE LONTANO DALLE LITI E...

Matteo Gentili ha già dimostrato il suo carattere al pubblico del Grande Fratello 2018 ed ogni giorno non può che essere una conferma di quanto già visto in queste settimane. Tranquillo e mite, si è sempre tenuto lontano il più possibile dalle liti in corso, a meno che non lo riguardassero da vicino. Il clima in Casa è più disteso e questo garantisce a Matteo una tranquillità che finora non ha avuto per via degli altri concorrenti più inclini alla rabbia. Un mondo distante da quello del calciatore, che continua a dividere le sue giornate fra le attenzioni ad Alessia e l'allenamento, senza sgarrare un solo momento. Ha già dimostrato inoltre di essere fin troppo attento ai malumori della ragazza: anche se la coppia non vive gomito a gomito, il calciatore non perde mai di vista la modella e si assicura con costanza che stia bene. Il suo modo di fare così tranquillo e pacato lo rende però privo di energia, una critica che gli viene mossa spesso sui social. Se Matteo non fosse riuscito a vivere questo forte sentimento con Alessia, di sicuro non sarebbe riuscito a conquistare il pubblico allo stesso modo. Forse è proprio quella compostezza che lo caratterizza che dovrebbe lasciare andare nei prossimi giorni, riuscendo a mostrare un lato di sé ancora inedito.

LO SPETTRO DI PAOLA DI BENEDETTO ANCORA VIVO?

Matteo Gentili potrebbe ancora dover affrontare lo spettro di Paola Di Benedetto al Grande Fratello 2018. Il calciatore è stato infatti al centro delle polemiche di Francesco Monte, che ha voluto rispondere ad alcune frecciatine fatte nell'ultima diretta. Matteo infatti era già convinto che la storia d'amore fra Monte e Paola non sarebbe durata a lungo, ma l'ex isolano ha voluto rispondergli per le rime grazie al settimanale Chi. L'ex Naufrago infatti ha ribadito di non aver giocato con i sentimenti del pubblico e che il suo rapporto con l'ex Madre Natura era del tutto sincero. Anche se il capitolo Paola è chiuso per Matteo, non è escluso che gli autori del programma vorranno riaprire il discorso proprio questa sera. E questo potrebbe provocare una nuova crisi fra il calciatore e Alessia Prete, come avvenuto nell'ultima puntata. Di fronte ad un problema simile, Matteo dovrebbe riuscire a dimostrare di avere più carattere di quanto sembra ed avere quella risposta pronta che spesso gli manca. Il pubblico di certo lo adora, ma basta davvero poco per perdere punti. Del resto sono le stesse accuse che Alessia gli ha fatto in seguito all'ultima puntata, quando si sarebbe aspettata che Gentili intervenisse con maggior forza e spegnesse sul nascere le insinuazioni di Striscia la Notizia su un presunto complotto promosso da Paola e Francesco.

