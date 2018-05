Mietta/ Caposquadra per Gigi e Ross “In stato di ebrezza” (Scanzonissima)

Mietta questa sera sarà protagonista di Scanzonissima, il programma musicale di Rai Due condotto dal duo comico Gigi e Ross. Riuscirà a conquistare la vittoria finale?

22 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Mietta

Nella nuova e divertentissima gara musicale di Scanzonissina sarà Mietta ad assolvere al ruolo di caposquadra. Per la seconda puntata di stasera sarà infatti la nota cantante italiana a guidare una delle due formazioni di vip in gara, che fra musica, prove estreme e sfide di ogni genere duelleranno alla ricerca della tanto agognata vittoria finale. Cantante amatissima dal pubblico italiano, Mietta è un personaggio molto attivo sui social, dove quotidianamente condivide aggiornamenti e stati d'animo con il pubblico che continua a seguire ogni sua mossa. Tra le sue tante passioni annovera anche quella di viaggiare assieme al piccolo Francesco, il figlio avuto a 40 anni con il quale, però, non ha ancora mai lasciato l'Italia: "Finora non siamo mai stati all’estero insieme. Ma presto andremo. Vorrei portarlo ad EuroDisney a Parigi o, ancora, in Provenza: adoro i campi di lavanda. Altra tappa obbligata: l’Irlanda, è una terra bellissima", ha rivelato la cantante in un'intervista concessa a Babyguest.com.

LA MATERNITÀ A 40 ANNI

Mietta, fra poche ore protagonista a Scanzonissima, ha recentemente concesso un'intervista a Babyguest.com, dove ha parlato della sua maternità, del figlio avuto a 40 anni e del suo essere sempre molto premurosa nei suoi confronti: "Avevo 40 anni quando sono rimasta incinta. Ormai è la norma, o quasi. Ma a quell’età hai più voglia di rallentare, di dedicarti ai tuoi affetti. O quanto meno così è stato per me", ha rivelato la cantante. Con la nascita di Francesco ogni cosa è finita in secondo piano, compresi gli impegni professionali, ai quali ha riservato sempre di più un ruolo marginale: "Lato lavorativo mi sono concessa meno, molto meno. Prima di tutto c’era lui, Francesco. E così è stato finché non ha compiuto 6 anni". Oggi, però, in parte si pente di quella scelta, dal momento che ogni madre dovrebbe sentirsi libera di non rinunciare alla propria carriera: "Col senno di poi dico che non dovrebbe essere così. Le donne dovrebbero avere maggiori opportunità di gestire al meglio famiglia e lavoro"

PROTAGONISTA NEL FILM "STATO DI EBBREZZA"

Stasera sarà una dei due capisquadra di Scanzonissima, celebre programma musicale di Rai Due condotto da Gigi e Ross, ma Mietta, nonostante sia una delle cantanti più amate del nostro paese, non rinuncia alla sua passione per il cinema: molto presto, precisamente il prossimo 23 maggio, sarà infatti nelle sale con il film dal titolo "Stato di ebbrezza", una commedia drammatica diretta da Luca Biglione. Ad annunciare la sua presenza nel cast è stata proprio Mietta, che qualche giorno fa ha condiviso sul suo profilo social ufficiale il trailer della pellicola. Il film, che la vede calarsi nei panni di Rosa, una donna fragile, sensibile e a tratti disadattata, vede nel cast anche Francesca Inaudi e Melania Dalla Costa, per quelle che la cantante, nel descrivere la pellicola sui social, ha definito come "sconvolte disadattate problematiche stravolte dalla vita". Se non volete perdervi il trailer del film potete cliccare qui e visualizzarlo direttamente sul profilo ufficiale della cantante.

