Mudimbi/ “Mi umilierò cantando male le canzoni degli altri” (Scanzonissima)

Mudimbi sarà il caposquadra di una delle due formazioni della seconda puntata di Scanzonissima. Per non perdervi la sua performance l'appuntamento è alle 21.15 su Rai Due.

22 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Mudimbi (Facebook)

Prove musicali e non solo per il secondo appuntamento di Scanzonissima, il programma condotto dal duo comico di Gigi e Ross che mette a dura prova le conoscenze e la resistenza fisica di due squadre di vip. A capitanare una delle due formazioni questa sera ci sarà Mudimbi, rapper e cantautore italiano che si è classificato terzo nella sezione "Nuove proposte" di Sanremo 2018; a ostacolare la sua scalata alla vittoria, secondo le prime anticipazioni, ci sarà invece un'altra grande protagonista della musica italiana, Mietta, che raggiungerà il parterre nel noto game show e darà filo da torcere a tutti i suoi avversari. Riuscirà Mudimbi a guidare la sua squadra verso il trionfo finale? In attesa di scoprirlo, il cantante ha annunciato la sua presenza nello show di Raidue con un breve post ironico condiviso nel pomeriggio di ieri sulle Instagram Stories: "Vieni a vedere come mi umilio cantando male le canzoni degli altri", si legge su una delle ultime immagini postate dal rapper sul web. Ne vedremo delle belle?

Il tour estivo: "Uno show da strapparsi la faccia"

Anche se stasera sarà tra i protagonisti della puntata odierna di Scanzonissima, Mudimbi è attualmente impegnato in una tournée musicale che lo vedrà raggiungere i principiali festival estivi della nostra penisola. Il prossimo appuntamento lo porterà in particolare all'"Alley Oop Festival" di Piacenza previsto per il 15 giugno, seguito dall'evento "Konka Music Fest" di Montepulciano (Sl) il 23 dello stesso mese. Fra le tante tappe anche quella del 30 giugno al "Fool Festival" di Morrovalle (Mc), al quale seguirà l'appuntamento all'"Eremo Club" di Molfetta (Ba) del 26 luglio. Le ultime due date sono invece quelle del 29 e del 31 agosto, che vedranno il noto rapper rispettivamente al "Festival Contro di Castagnola" delle Lanze (At) e al "Polpet la Sagra" di Polpet (Bl). In vista delle tappe estive, il cantante continua a lavorare a pieno ritmo e qualche ora fa, condividendo un'immagine sui social, ha ricordato tutti i suoi fan i prossimi appuntamenti musicali: "Iniziano 3 giorni di allestimento in full effects. Quest’estate porteremo in giro uno show da strapparsi la faccia. Vedete di esserci".

Terzo a Sanremo 2018 tra le "Nuove proposte"

Mudimbi, cantante rap originario di San Benedetto del Tronto, ha iniziato ad appassionarsi alla musica all'età di 14 anni ascoltando un disco di Eminem. La sua voce ha recentemente incantato il pubblico dell'ultimo Festival di Sanremo, dove il cantante ha partecipato nella sezione "Nuove proposte" dopo aver superato con successo le selezioni di Sarà Sanremo con il brano "Il mago". Con la sua esibizione, Mudimbi ha conquistato il terzo posto in classifica, oltre a vincere anche il Premio Assomusica per la miglior performance. Nello stesso mese, sull'onda del successo sul palco dell'Ariston, il suo album "Michel" è stato ristampato con l'aggiunta di altri due pezzi: il primo è quello presentato a Sanremo e il secondo è Amemì. Ricordiamo inoltre che nel 2017, oltre a firmare con la Warner Music, Mudimbi ha aperto il concerto di Samuel all’Alcatraz di Milano e ha preso parte al Red Bull Culture Clash nella crew "Milano Palm Beach".

