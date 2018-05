NICO/ Su Rete 4 il film con Steven Seagal (oggi, 22 maggio 2018)

Nico, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 22 maggio 2018. Nel cast: Steven Seagal, Pam Grier, Henry Silva e Sharon Stone, alla regia Andrew Davis. La trama del film nel dettaglio.

22 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

STEVEN SEAGAL NEL CAST

Nella prima serata di questo martedì 22 maggio sulle frequenze di Rete 4 viene trasmesso a partire dalle ore 21,00 il film poliziesco Nico. Si tratta di una pellicola del 1988 che è stata prodotta dal principale protagonista Steven Seagal e del regista Andrew Davis i quali hanno scritto anche il soggetto mentre la sceneggiatura è stata ideata e sviluppata da Steven Pressfield e Ronald Shusett. Il montaggio è stato eseguito da John Carey II e le musiche sono di David Frank. Nel cast oltre al già citato principale protagonista sono anche presenti anche Pam Grier, Henry Silva, una giovanissima Sharon Stone, Ron Dean e Daniel Faraldo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

NICO, LA TRAMA DEL FILM

Nico Toscani è un giovane italiano nato a Palermo che prima si è trasferito a Chicago e quindi è andato a vivere per un breve periodo di tempo in Giappone dove ha imparato le arti marziali. Dopo una breve esperienza nelle forze armate americane, Nico decide di rientrare a Chicago dove mette su famiglia. In particolare si sposa ed ha il suo primo figlio. Durante la festa per il battesimo, Nico si rende conto che l’unica a non essere felice è la sua zia, disperata per quello che sta succedendo a sua figlia, cugina dello stesso Nico. La zia gli confida di essere molto preoccupata per lei in quanto è scappata di casa per andare a vivere con un tossicodipendente e spacciatore di droga. Nico decide di farsi carico della vicenda ed in particolare, dopo aver estorto con la forza alcune informazioni a dei pusher di sua conoscenza riesce a rintracciare l’appartamento dove la cugina è andata a stare con il presunto fidanzato. Nico fa irruzione nell’appartamento trovando i due ormai in procinto di assumere della droga presente sul tavolo. Nico si arrabbia tantissimo ed oltre a far promettere ai due di dover rigare dritti, dall’uomo riesce ad ottenere una importante soffiata che riguarda il pericoloso narcotrafficante sudamericano Galvano. In particolare sta per arrivare un enorme carico di droga. Nico assieme ai propri colleghi fa irruzione nella zona di consegna cogliendo sul fatto Galvano ma invece della droga scopre delle armi illegali. Dopo essere stato arrestato e portato presso il distretto di polizia, Galvano viene clamorosamente rilasciato dopo pochissime ore grazie all’intervento di un’agente della CIA. Un fatto che a Nico puzza pensando ad una possibile corruzione che in effetti sarà scoperta dallo stesso solerte poliziotto che sarà costretto a combattere anche contro un diffuso sistema di corruzione.

