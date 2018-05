Nicolò Brigante e Virginia Stablum / Uomini e donne: "Lei la donna che voglio sposare"

Nicolò Brigante e Virginia Stablum, l'amore nato a Uomini e donne diventa ogni giorno più forte: la scelta, la convivenza e i progetti per il futuro insieme.

22 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Nicolò Brigante e Virginia Stablum

Sono passate solo alcune settimane dalla scelta di Nicolò Brigante a Uomini e donne: il tronista, dopo un percorso abbastanza complicato, ha deciso di continuare a frequentare lontano dalle telecamere la corteggiatrice Virginia Stablum, preferendola a Marta Pasqualato. E anche se non tutti i fan hanno condiviso questa decisione, dicendosi certi che questa storia non durerà a lungo, il siciliano si dice molto felice di questo rapporto che continua a diventare sempre più forte. Intervistato dal settimanale DiPiù, mentre si gode qualche ora di relax in piscina insieme alla sua neo-fidanzata, Brigante fatica a trattenere l'entusiasmo e rivela senza esitazione: "Il nostro rapporto sta diventando ogni giorno più importante. E anche se è presto, anche se la nostra storia è appena cominciata, io spero davvero di avere trovato la donna giusta. La donna con cui sposarmi e costruire quella famiglia che sogno da sempre".

PRESTO LA CONVIVENZA?

Intervistato dal settimanale DiPiù, Nicolò Brigante racconta come per il momento lui e Virginia Stablum continuino a vivere lontano, pur non escludendo di iniziare una convivenza già nei prossimi mesi. Lui, infatti, risiede in Sicilia mentre la modella è originaria di Trento, anche se attualmente risiede a Verona per ragioni di studio (è iscritta alla facoltà di Scienze della comunicazione). Per ora, la distanza non rappresenta un problema per la coppia, che cerca di sfruttare ogni momento utile per vedersi e trascorre del tempo insieme: "Virginia e io cerchiamo di goderci al massimo ogni minuto insieme perché il tempo che passiamo l'uno accanto all'altro non ci sembra mai abbastanza (...) Da quando siamo usciti da Uomini e donne abbiamo dovuto fare i salti mortali per ritagliarci qualche giorno solo per noi". La coppia pensa già alla convivenza anche se, consapevole di come il rapporto sia appena iniziato, intende fare tutto con calma per evitare di bruciare le tappe. Il desiderio al momento è quello di conoscersi meglio.

L'INCONTRO IN FAMIGLIA

Nicolò Brigante è entusiasta del suo rapporto con Virginia Stablum e spera che tutto proceda per il meglio anche in futuro. Fin da subito ha fatto sul serio con lei, tanto da avere deciso di presentarla anche ai genitori: "Io sono legatissimo a mio padre, a mia madre e a mia sorella che sono da sempre il mio punto di riferimento. E anche il mio modello: ho sempre sognato di costruire, un giorno, una famiglia solida, bella e unita come quella in cui sono cresciuto". La speranza dell'ex tronista di Uomini e donne e di vivere in armonia con la propria amata, proprio come ha sempre visto tra i suoi genitori. E a quanto pare i presupposti con Virginia ci sono tutti. La speranza di Brigante è infatti quella di creare con lei una famiglia ancora da giovane, se possibile anche con dei bambini. Su questo preferisce non sbilanciarsi troppo: "Mi rendo conto che è presto, che stiamo insieme da poco e che entrambi siamo molto giovani. Ma se le cose dovessero andare bene come adesso..."

