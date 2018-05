Nina Moric con chi è infuriata del Grande Fratello 2018?/ Confronto in diretta: i motivi? cresce il mistero!

Nina Moric con chi si confronterà al Grande Fratello 2018? L'ex fidanzata di Luigi Favoloso entrerà "infuriata" nella casa: lo annuncia Barbara D'Urso, c'è mistero sulla causa.

Nina Moric al Grande Fratello

Nina Moric al Grande Fratello 2018: questa sera, martedì 22 maggio 2018, la showgirl entrerà nuovamente nella casa più spiata di Italia. A darne l’annuncio è stata la stessa Barbara D’Urso nel corso di Pomeriggio 5: la conduttrice ha annunciato che Nina Moric farà il suo ingresso all’interno dell’abitazione “più infuriata” che mai. Non si conoscono ulteriori dettagli però sulla nuova comparsata dell’ex modella. Nina Moric la scorsa settimana ha fatto il suo ingresso nella casa del GF per incontrare Luigi Favoloso, suo ex compagno: la donna ha lasciato il fidanzato dopo la prima puntata per “atteggiamenti poco rispettosi” nei suoi confronti. Tra i due è andato in onda un incontro chiarificatore, dopo le parole d’amore di Favoloso (“la amo più della mia vita, senza di lei non vado avanti”) ed è stata la stessa Moric ha rivelare di aver perso un figlio, accusando l’uomo: “tu qui mi hai dato il colpo finale”.

GF15, NINA MORIC CON CHI È "INFURIATA"?

Come vi abbiamo sottolineato, non si conoscono ancora i dettagli dell’entrata di Nina Moric nella casa del Grande Fratello 15 in programma questa sera e l’annuncio dato da Barbara D’Urso nel corso di Pomeriggio 5 ha scatenato anche il web. Sono numerosi gli interrogativi tra i fan del noto reality show: “Scusate con chi sarebbe arrabbiata Nina Moric che stasera entrerà nella casa? #GF15”, “Stasera entra nuovamente Nina Moric nella casa (senza Favoloso) perché "è molto arrabbiata con qualcuno". Ergo: in una settimana nella casa non è successo una mazza e non sanno che inventarsi #GF15”, “Ma Nina Moric con chi è arrabbiata tanto da entrare in casa? ahah #gf15”. E c'è anche chi avanza delle ipotesi: "Credo che Nina Moric in studio vorrà chiarire con Patty (aka il pony) perché quest’ultima avrebbe detto a Domenica Live (in risposta a Roberto Alessi) che la fine della relazione con Favoloso fosse una mossa di marketing. Voglio Nina schifata (che è riduttivo). #Gf15". Non bisogna però escludere che ci sarà un incontro di fuoco con Simone Coccia...

NINA MORIC E LUIGI FAVOLOSO: LE ULTIME

Resta un mistero anche la situazione attuale tra Nina Moric e Luigi Favoloso. La showgirl ha lasciato in diretta il fidanzato e l’incontro andato in onda sette giorni fa nella casa del Grande Fratello non ha lasciato spazio a possibili aperture. Gli ultimi rumors però sembra che tra i due potrebbe tornare presto il sereno. Luigi Favoloso, presente in numerosi appuntamenti televisivi, ha sottolineato a più riprese il sentimento che lo lega alla compagna. L’amore per Nina Moric non è in discussione: “La situazione è aperta, vediamo cosa succede. Io sono innamorato di lei, proverò a fare altre cose”. Le proverà tutte dunque, con Nina Moric che potrebbe anche decidere di fare un passo indietro e di provare a ricominciare insieme alla persona che le è stata affianco negli ultimi quattro turbolenti anni…

