PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 22 maggio 2018 a LatteMiele: dissonanza Urano-Mercurio per l'Acquario, gli altri?

Ora è il momento di andare ad analizzare da vicino i vari segni zodiacali nel particolare. Scorpione: rimangono ancora alcuni fastidi dal punto di vista fisico. Ora è importante chiarire delle cose nell'ambito lavorativo. Spesso le situazioni intorno non sono come sono state desiderate e programmate. Qualcuno da cui si sarebbe immaginato un appoggio non si è dimostrato abbastanza solidale. Pesci: torna uno stato di tensione, che si riflette non per la situazione lavorativa, ma per quella dell'energia fisica. Si appare infatti molto stanchi e provati. Si deve cercare un po' di tranquillità e pensare di più a sé stessi e alla persona che si ama. Non si può vivere di solo lavoro. L'amore è importante per i nati sotto questo segno, anzi per certi aspetti fondamentale. Molto interessante la prospettiva che offre questo cielo, soprattutto man mano che ci si avvicina al prossimo fine settimana.

DISSONANZA URANO-MERCURIO PER L'ACQUARIO, SEGNI IN CRISI

Voltiamo pagina e andiamo a vedere da vicino i segni zodiacali che si possono considerare in difficoltà. L'Acquario deve cercare di non fare il passo più lungo della gamba, cercando di evitare delle polemiche che creano la dissonanza tra Urano e Mercurio. Si dovranno presto rivedere una serie di rapporti lavorativi che non stanno andando come si vorrebbe. I Pesci sono in un momento di tensione che non sempre sono facili da gestire. In un momento in cui si è molto stanchi e provati c'è sicuramente l'obbligo di volersi bene e quindi di cercare un po' di tranquillità per pensare a sé stessi e massimo a quella della persona che si ama. Il cielo offre delle prospettive interessanti nel fine settimana quando le cose per fortuna si potranno veder evolvere nella maniera giusta. Sarà importante iniziare a riprendersi partendo dalle piccole cose che possono dare una svolta interessante anche al futuro.

CRISI SCORPIONE, CHI SALE E CHI SCENDE

L'analisi dell'oroscopo di oggi, martedì 22 maggio 2018, parte dai chi sale e chi scende andando ad analizzare quanto raccontato da Paolo Fox a LatteMiele. Momento complesso per lo Scorpione che vive alcuni problemi dal punto di vista fisico. Sarà importante cercare almeno di trovare delle soluzioni per rendere chiaro quanto accade nell'ambito del lavoro. C'è stata una situazione particolare con qualcuno a cui si teneva molto e che rischia non regalare le giuste soddisfazioni. Cresce il Cancro che sembra pronto a vivere le cose con più serenità, bisognerà però aspettare la metà del prossimo mese per trovare la forza di reagire e di trovare la svolta giusta per aprire le porte a dei momenti che sembrano essere arrivati a regalare delle belle soddisfazioni. Cambiamenti importanti per i Gemelli portano a risolvere dei problemi soprattutto riguardanti la casa, attenzione però alla famiglia dove potrebbero esserci dei problemi.

